El colaborador de ‘Viva la vida’ deja claro que tiene la conciencia tranquila después de haber intentado que madre e hijo acercaran posturas.

Isabel Pantoja se volvía a subir a los escenario este sábado después de casi dos años y salía así, por fin, de su encierro en Cantora. Una reaparición de lo más esperada que llegaba unos días después del cumpleaños más amargo de la tonadillera y en medio de una guerra familiar que parece que, de momento, no va a llegar a su fin. Durante sus actuaciones, la madre de Kiko Rivera no dudó en lanzar varios mensajes envenenados. Entre ellos, uno en donde destacaba quién formaba parte de su círculo y quién no. Una indirecta que muchos han entendido que iba dirigida a Luis Rollán. Un día después, el colaborador de ‘Viva la vida’ ha respondido a la cantante y ha dejado claro que, a pesar de que sigue considerándola una parte importante de su vida, no tiene intención de darle la espalda al DJ.

«¿Quién salía en alguna foto? Había tanta gente, tantos amigos que no sé qué había en la foto. Ahora salgo con los que tengo, con los que han quedado. Con los de verdad», pronunciaba Isabel Pantoja en medio de una de su actuación dejando claro que tan solo está rodeada con gente de plena confianza. Este domingo, Luis Rollán ha confesado en ‘Viva la vida’ que no sintió en ningún momento que ese mensaje envenenado fuese dirigido hacia él puesto que sigue considerándose amigo de la tonadillera.

Destacando el calor que sintió por parte de los fans de Isabel Pantoja mientras podía disfrutar del concierto, el colaborador del programa de Telecinco iba un paso más allá y recalcaba que «hubo momentos más fuertes en los que vi mensajes más contundentes«. Además de esto, Luis Rollán quería dejar claro que en estos últimos meses ha intentado intermediar para que madre e hijo llegaran a buen puerto, aunque sin éxito. Eso sí, tiene claro que en esta guerra familiar no debería haber bandos y admite que no tiene intención de dejar de lado a su amigo Kiko Rivera. «Le quiero, le he querido y lo querré toda mi vida. No voy a darle la espalda», asevera.

Por último, Luis Rollán también ha lanzado su propio dardo envenenado y ha acusado a algunos amigos íntimos de la cantante de ocultarle que hablan a escondidas con su hijo. «Por lo menos voy de frente, llamo a Kiko y lo digo públicamente. Hay mucha gente que está con ella y le llaman a él por detrás», sentencia sin querer entrar en detalles.

Lo que dio de sí el concierto de Isabel Pantoja

Llegando a media tarde del sábado al recinto del Festival, Isabel Pantoja se reencontraba con su círculo más íntimo y se fundía en un sentido abrazo con los allí presentes. Una cita clave para la tonadillera en la que tan solo estuvo acompañada por Anabel Pantoja. La colaboradora de ‘Sálvame’ se encargó de mostrar algunos de los detalles del concierto a través de sus redes sociales y demostraba así lo unida que sigue estando a su tía.

Empoderada y emocionada, Isabel Pantoja se subía al escenario y, haciendo alarde de su garra, no dudaba en mandar varios mensajes velados. «Somos los que somos y estamos los que tenemos que estar«, «Y tú viviendo con ella que nunca, que nunca, que nunca te ha querido», «Hoy quiero confesar que estoy… ¡ya muy cansada!», se pudo escuchar.