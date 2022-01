Los amigos de Isabel Pantoja están muy preocupado por su estado de salud, así lo explicaba su entorno más cercano a SEMANA. La próxima emisión del documental de Julián Muñoz, la muerte de su madre, doña Ana, y el distanciamiento con el resto de su familia han provocado que la tonadillera se encierre en Cantora. “Su estado de salud es muy delicado. Se encuentra muy débil física y mentalmente. No se encuentra bien”, explicaban a esta revista. Este fin de semana, Luis Rollán se ha sentado en ‘Sábado deluxe’ y ha hablado abiertamente sobre cómo se encuentra la madre de Kiko Rivera.

Antes de someterse al polígrafo de Conchita, Luis Rollán ha confirmado que el círculo cercano a Isabel Pantoja está preocupado por la complicada situación por la que está atravesando. «He estado escuchando a distintas compañeras hablar de Isabel Pantoja, yo no me atrevo a ponerle un nombre a cómo está«, comentaba el concursante de ‘Secret Story’ a María Patiño.

Tras esto, el colaborador de ‘Viva la vida’ ha explicado que el viernes por la noche recibió una llamada de una persona muy allegada a Isabel Pantoja que le llegó a decir que no estaba bien. «Está tocada, está muy jodida. Muchas veces se ha comentado que estaba fatal. Lo he escuchado tantas veces y sé que ha tocado fondo y ha subido, pero ahora lo de su madre, el reencuentro con Kiko y la nueva separación, lo de Julián Muñoz», compartía.

Ante esto, Luis Rollán ha hecho hincapié en que se ha alarmado y ha tomado la decisión de dar el paso de llamar a la tonadillera. «No he querido hacerlo porque no quiero que piense que la llamo porque hoy vengo a la tele. Lo quiero hacer de una manera íntima y privada», asevera. A pesar de todo lo que se ha comentado en las últimas semanas en los diferentes plató de Mediaset, Luis Rollán también ha hecho hincapié en señalar que Isabel Pantoja no está sola en Cantora y tampoco aislada. Aunque, sí le preocupa que pueda llegar a notar cierta soledad.

Hace unos días, después de que se emitiera la primera promo de la nueva serie documental de Telecinco, ‘No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad’, Marisa Martín Blázquez desvelaba en ‘El programa de Ana Rosa’ cuál había sido la reacción de la tonadillera. «Entró en pánico, su hermano tuvo que llamar a su médico de confianza para decirle qué podía hacer, cómo podía ser atendida en ese momento en el que, parece ser que hubo una especie de ataque de ansiedad», aseveraba.

Según revelaba la periodista, la tonadillera exclamó en ese momento: «¿Qué más me puede pasar? Se acaba de morir mi madre, no tengo a mi hijo, tengo una ruina en todo lo alto, y ahora este señor vuelve a salir a remover cosas«. En medio de todo esto, la colaboradora del programa de Telecinco indica que también hubo «gritos y momentos de ansiedad».

La relación de Kiko Rivera e Isabel Pantoja

Hace tan solo unos días, Luis Rollán se reunía con Kiko Rivera e Irene Rosales después de haber estado cuatro meses dentro de ‘Secret Story’. Sobre su encuentro, el colaborador de televisión ha reconocido que ha visto al hijo de Isabel Pantoja muy sereno y tranquilo. Eso sí, confiesa que también notó cierta tristeza en su mirada al hablar de su madre. «La reacción que tiene al hablar de la madre no es rabia o ira, yo love triste. Kiko es noble, han pasado fechas importantes, los reyes, son tres niños…«, reconoce.