«Soy amante de un presentador». Este era el secreto que le permitía la entrada a Luis Rollán a ‘Secret Story: la casa de los secretos’. Consciente de las especulaciones que podrían surgir tras sus declaraciones, el amigo de Isabel Pantoja se apresuró a aclarar que se trata de un personaje conocido, pero no dentro de nuestras fronteras, sino en el extranjero. Poco después descubrimos que era Matías Ferreira, un presentador y artista uruguayo, a quien se refería el ex concursante de este nuevo reality. Sin embargo, tal y como asegura el presunto amante, todo esto fue un «montaje» para que Luis Rollán pudiera participar en este nuevo concurso.

El supuesto amante de Luis Rollán confirma que nunca tuvieron nada y que todo fue un montaje

Matías Ferreira ha estado este martes en el plató de ‘Sálvame‘ para destapar al colaborador de Mediaset. Y es que se dirige a él como «un falso, montajista y un traidor». «Yo nunca he tenido nada con Luis, nunca estuve en Italia, no le conozco hace dos años en Barcelona. Trabajaba mucho en México, me voy a EEUU, le conozco de Instagram y nunca lo vi en mi vida. Es todo mentira, se me revuelve el estomago cuando se me relaciona con él«, con estas palabras ha reconocido el uruguayo que tan solo hicieron un montaje de su relación. Además, ha aprovechado para «pedir disculpas» por todo esto.

Pero el popular presentador en Uruguay no se ha trasladado únicamente al plató de ‘Sálvame’ para confirmar que su relación con Rollán había sido un montaje. También ha desvelado qué es lo que supuestamente decía el colaborador de algunos de sus compañeros, como sería el caso de Anabel Pantoja, Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez. Supuestamente, Luis no hablaba muy bien de sus amigos y sus declaraciones han sorprendido a todos los que se encontraban en el plató.

Esto es lo que supuestamente piensa el amigo de Isabel Pantoja de sus compañeros

El presentador uruguayo ha entrado con una bolsa con las ‘monedas de Judas’ y la primera que ha salido es la de Anabel Pantoja. Aunque Matías ha asegurado que no tiene nada contra ella, sí que ha desvelado lo que Rollán pensaba de ella: «Me dijo que estaba muy enfadado con ella porque no le invitó a la hora con Omar y que cambia de novio como de calzoncillos». Algo a lo que ha querido contestar la colaboradora: «Hay una conversación con Luis que existe, estaba molesto, pero al final acercamos posturas». Y es que al parecer, a Luis Rollán no le sentó nada bien que ella no le invitara a su boda con ‘El Negro’. Jorge Javier, quitándole hierro al asunto, le ha dicho a Matías que no se preocupara porque ya se habían separado.

