Luis Miguel y Paloma Cuevas: las claves de por qué su relación funcionará

Paloma Cuevas y Luis Miguel continúan con su idilio felices e ilusionados. Tras la publicación de las fotos que publicaba SEMANA en exclusiva, la pareja sigue adelante con sus planes. Están cada día más enamorados y los dos tienen el convencimiento de que su historia de amor funcionará.

Cabe recordar que el cantante y Paloma Cuevas se conocen desde que ambos eran solo unos niños. Y es que Luisito Rey, padre del artista, era amigo de Victoriano Valencia, el padre de la andaluza. Su amistad siguió en pie después de que ella contrajese matrimonio con Enrique Ponce. De hecho, han sido varias las ocasiones en las que se pudo ver a la expareja compartiendo mesa y mantel, o incluso vacaciones de verano, con Luis Miguel y sus acompañantes de antaño. Se dice también que ella siempre ha sido el amor platónico de Luis Miguel, quien bebía los vientos por ella en silencio. De estos y otros detalles que no todos conocen de la pareja del momento te lo contamos todo en nuestro nuevo número, disponible ya en quioscos de toda España.

Paloma Cuevas tiene un verdadero papel importante en la vida de Luis Miguel. Bien lo sabe el círculo íntimo de la pareja, ella representa muchas de las cosas que siempre anheló de una mujer: belleza, elegancia, cultura, don de gentes, entre otras muchas cualidades. La ex de Ponce tiene los encantos que más gustan al mexicano y por eso está seguro de que ella es su amor definitivo.

La semana pasada, en exclusiva mundial, SEMANA publicó las fotos más buscadas por los medios de todo el mundo: el paseo de la pareja. Su cita romántica tuvo lugar en Bilbao. Paloma y Miguel viajaron desde Madrid en un jet privado y disfrutaron de la buena carta de un restaurante estrella Michelín.

Las imágenes que ha publicado SEMANA no hacen más que demostrar que la relación entre ellos es excelente. l romance está cada vez más consolidado. Tanto es así que ya viajan hasta con amigos en común. Y es que en su escapada a Bilbao no estuvieron solos: los acompañaron un grupo de amigos en común. Además, la pareja demostró sintonía y mucha felicidad. Después de que Luis Miguel se posicionara al lado de Paloma durante su separación de Enrique Ponce, el cantante se ha convertido en su paño de lágrimas. Ahora esa preocupación ha dado lugar al romance del año, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Los dos tienen claro que sus caminos se han cruzado en un momento decisivo de sus vidas, cuanto tienen muy claro lo que quieren para su futuro. Un futuro que sueñan sea en común, porque no conciben estar el uno sin el otro. Dicen incluso que ya piensan en boda.