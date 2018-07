Lucía Rivera desvela el motivo por el que (aún) no tiene pareja

10 Lo que menos le gusta de su vida

Como rostro conocido que es (por su madre, Blanca Romero, y su padre, Cayetano Rivera, que decidió adoptarla legalmente tras dar el ‘sí, quiero’ a su madre), Lucía Rivera está en el foco de la noticia constantemente, algo que parece no llevar siempre bien. “Lo que menos me gusta de mi vida es que se hable sin saber y sin conocer, y que me roben la intimidad (no sé si lo de la intimidad lo estoy diciendo bien”, asegura.