Lucía Rivera carga contra Eva González: "Me habría gustado recibir alguna migaja de cariño"

Lucía Rivera ha publicado un libro, 'Nada es lo que parece'. En él relata alguno de los aspectos más personales de su vida. También dedica un capítulo, titulado 'Familia', en el que revela cómo ha sido su relación con Eva González. La presentadora ha mantenido una relación con su padre durante 12 años, pero en este tiempo ellas no lograron entenderse. «Sé que al principio y a su manera, mi padre luchó por mí. Y como era de esperar, rehízo su vida con una mujer, quien, al principio, para mi disgusto, solo disimuló su desagrado hacia mí», comienza diciendo.

En su obra, la influencer abarca el tema de cómo le influyó la relación de su padre con la Miss España. Lucía, a quien Cayetano Rivera adoptó durante su relación con la actriz Blanca Romero, cree que esta nunca llegó a aceptarla del todo. La situación mejoró un poco tras el nacimiento de su hermanastro, Cayetano Jr. «Aparecí con una caja de regalos que compré en un bazar cuando fui a conocerle recién nacido. No era un gran regalo porque no tenía un duro, pero lo importante es el detalle», detalla. «Aunque he crecido encerrada en el qué dirán, he comprendido que todos, hasta la ya exmujer de mi padre, de la que incomprensiblemente me habría gustado recibir alguna migaja de cariño, lo han hecho lo mejor que han podido», recuerda. Lucía Rivera destapa en su libro que empezó a fumar marihuana para olvidarse de esa rama de su familia y huir de la prensa del corazón. La joven recuerda sus años de juventud como una etapa convulsa. Incluso se describe a sí misma como a una «adolescente rebelde».

Después de más de 12 años de relación, el matrimonio entre Cayetano Rivera y la Miss España Eva González llegaba a su fin en el último trimestre de 2022. SEMANA anunció las imágenes en exclusiva de Cayetano Rivera junto a Maria Cerqueira, una conocida presentadora portuguesa. Unas fotos con las que se confirmaba que su historia con la andaluza habían pasado a la historia. Hace unas semanas, Lucía Rivera sido preguntada por Maria Cerqueira, la nueva ilusión de Cayetano Rivera. Días después de que esta revista publicara imágenes de esta historia y contara todos los detalles, la modelo contó que ella y su padre se llevan de maravilla, y dejaba caer que podría ya haber conocido a la portuguesa.

En su libro, Lucía Rivera hace referencia también al maltrato físico y psicológico que sufrió de uno de sus novios. Un hombre que, según cuenta, controlaba la ropa que se ponía, veía sus mensajes en el móvil, le prohibía quedar con sus amigas y vigilaba cada aspecto de su vida: "Se presentaba en la puerta de mi casa, aparecía gritando, buscaba a hombres dentro del armario pensando que le engañaba y me gritaba hasta que le daba el móvil... Me gritaba, tenía moratones hasta en las orejas y sentía una especie de muerte dentro de mí". Tras romper con esta pareja empezó a salir con otro chico que también la sometió a abusos: "La primera vez ni siquiera la recuerdo bien porque fueron muchas, cada vez más. Siempre lo excusaba achacando a las drogas y entendí que esa era una manera normal de relacionarse, que yo sería capaz de hacerle cambiar".

"Recuerdo sus ojos, fuera de sus órbitas, ensangrentados con rabia y el ceño fruncido mirándome fijamente mientras exclamaba todo tipo de amenazas... sentía una especie de muerte dentro de mí, tenía moratones hasta en las orejas y no, nunca se me pasó por la cabeza tomar medidas legales", destaca Lucía Rivera en las páginas de su libro. "Me obligaba a comer para engordar un poco, tener curvas y sentirme sexy como las demás niñas, porque mi delgadez era un objeto de burla, sobre todo en la pubertad".