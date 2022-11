Corren tiempos revueltos en la familia de Alba Carrillo. Este viernes, la modelo ha regresado a su puesto de trabajo después de sufrir una aparatosa caída en el programa que colabora el fin de semana. Como consecuencia, la maniquí se rompió el radio y tuvo que ser trasladada al hospital. Afortunadamente, todo ha quedado en un gran susto y ya se encuentra recuperada y ha podido volver a su puesto de trabajo. Sin embargo, lo hace revelando una sorprendente noticia: su madre, Lucía Pariente, ha recibido por error la vacuna contra la rabia.

La madre de Alba Carrillo ha tenido un contratiempo en la visita al veterinario con el perro de su hija, llamado Fresh, en honor a la sección en la que trabaja la modelo. Lucía Pariente está muy pendiente de su primogénita después de que esta sufriera la caída, lo que le impide hacer alguna tarea. Por este motivo, Pariente ha llevado a la mascota de su hija al veterinario donde ha vivido un hecho insólito. El perro no se estuvo quieto en el momento en el que veterinario trató de ponerle la vacuna. «Me voy riendo porque le han puesto a la abuela la vacuna de la rabia. ¿Nos puede pasar algo más, señora?«, decía Alba Carrillo en un vídeo que ella mismo ha compartido. «Hemos tenido que llevar a Freshito. Y como yo estoy convaleciente, pues la abuela ha agarrado al perro para que le pusieran la vacuna de la rabia y al final se la han puesto a ella«, seguía contando Alba Carrillo en su perfil de Instagram, donde no podía parar de reírse.

Alba Carrillo cuenta los detalles de la vacuna, por error, de su madre

Era Lucía Pariente quien intentaba sujetar a la mascota de su hija para que le pusieran la vacuna de la rabia. Sin embargo, el animal parecía presagiar lo que le iba a ocurrir y se movió de manera brusca haciendo que parte de la vacuna fuera a parar al dedo de Lucía Pariente, quien salió de la clínica con el dedo vendado. «Entre el pelo, el perro y la cabeza no sé qué ha pasado, pero al final me ha tocado a mí», se escucha decir a Lucía en el vídeo que ha compartido Alba. «Que conste que no me ha hecho efecto. Ha sido una dosis muy chica«, continuaba diciendo. Mientras tanto, Alba Carrillo, entre risas, comentaba que «¡Mundo! Estáis de suerte, la abuela tiene la vacuna de la rabia… lo que nos faltaba ya».

En ‘Ya es mediodía’, Alba Carrillo ha querido contar lo que había ocurrido, entre risas. Con sentido del humor, la colaboradora de televisión aseguraba que «están empezando a pasar cosas buenas gracias a esta vacuna». “Le he dicho que iba a venir Feli a cenar y me ha dicho «vale, cariño». No ha dicho nada ¡Le ha hecho efecto, le ha quitado la rabia!”, bromeaba Alba Carrillo, quien asegura que «llevamos una racha…».