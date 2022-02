Tan solo dos días después de celebrar el Día de los Enamorados, San Valentín ha fracasado en su tarea y el amor no ha triunfado una vez más. Al menos no con Lucía Sánchez e Isaac Lobo, que han anunciado su ruptura después de un desesperado intento de convivir bajo el mismo techo y darle una nueva oportunidad a una relación que ya contaba con numerosos obstáculos. Hace un mes que la pareja hacía frente a los rumores de crisis, asegurando ella que estaba radiante de felicidad junto al joven que conoció en ‘La isla de las tentaciones’, aunque él saliese de la mano de otra, concretamente Marina, íntima amiga de ambos, víctima de un amor surgido a hurtadillas y que le hizo regresar a los brazos de su ex, Jesús.

Lucía aseguraba que su felicidad junto a Isaac era plena hace tan solo un mes, desvelando los planes que tenían juntos, entre viajes y fiestas, pero parece que todo ha cambiado de la noche a la mañana y donde antes reinaba la felicidad, ahora campa a sus anchas el desamor. Su relación no ha superado la importante prueba del tiempo y sus diferencias han resultado ser insalvables y ahora Lucía Sánchez reconoce que Isaac Lobo ya no es su pareja y que vuelve a estar en el mercado de los solteros.

Así lo ha contado ella misma a través de sus redes sociales, confirmando que los rumores eran ciertos y, es más, que su otro exnovio, Manuel, ha regresado a su vida, aunque no para reconquistar su corazón, sino para reírse de su delicada situación sentimental, algo que ha hecho que Lucía estalle ante sus seguidores, para dejar claro quién es Manuel: “El personaje de Manuel acaba de llamarme, encima con número oculto, porque no sabe lo que es dar la cara para cachondearse de la situación que estoy pasando y para reírse de mí. Que todos sepáis la clase de persona que es, que se alegra del mal ajeno. Cada uno es lo que es. Estoy muy tranquila. Sólo demuestra que sin hablar de mí no es nadie. Gracias por estar tan pendientes de mí, a mí tú me importas menos que una mierda”, sentencia en su Instagram.

Lucía no puede negar su ruptura con Isaac

Aunque en un primer momento trataron de hacer oídos sordos a lo que sus seguidores les gritaban, las evidencias de que habían roto su romance eran tan claras que al final Lucía no ha podido más que confirmar que efectivamente su relación se ha ido al traste y que vuelve a ser una mujer soltera. En los tiempos que corren y con la importancia que los más jóvenes dan a las redes sociales, especialmente los exconcursantes de ‘La isla de las tentaciones’, que usan estas herramientas como modo de vida, todos sus gestos en estas plataformas son decisivos para saber en qué punto están. Con ello, que Lucía e Isaac se dejaran de seguir en Instagram y que eliminasen todas las fotos y todo rastro de su relación era señal inequívoca que entre ellos algo malo había sucedió. Una ruptura negada al principio, confirmada ahora.

