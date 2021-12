Han pasado diez días desde que Lourdes Ornelas informase por última vez del estado de su hijo, Camilo Blanes, que continúa ingresado en el Hospital Universitario Puerta del Hierro de Majadahonda, como así adelantó la revista SEMANA en exclusiva a finales del mes de noviembre. Más de un mes de ingreso hospitalario que el hijo de Camilo Sesto vive desde la Unidad de Cuidados Intensivos, dado que su estado reviste gravedad y se ha llegado incluso a temer por su vida. Ahora parece que las cosas han mejorado respecto al cuadro que presentaba después de haber sido encontrado tirado en la calle tras celebrar durante varios días su cumpleaños con amigos. Su madre no se ha separado de él en ningún momento y vela por su recuperación, pero los avances en su estado no han sido suficientes para que abandone la UCI y pase a planta en este mes, por lo que despedirá el 2021 aún desde la UCI.

Pese a que no cumpla los requisitos para poder subir a planta y continuar su recuperación de manera más autónoma, la situación de Camilo Blanes parece haber mejorado en parte. Así lo ha reconocido ahora, diez días después de su último parte médico, Lourdes Ornelas, esperanzada por poder tener a su hijo de nuevo en casa y ponerse manos a la obra para que este percance no vuelva a producirse. Una mejoría que es evidente incluso en la propia voz de la mexicana que enamoró en su día a Camilo Sesto: “Estoy bien, estoy fuerte, lo peor ya ha pasado y mi hijo Camilo ha experimentado una mejoría, aunque se encuentra muy débil, pero todas las pruebas que le están haciendo son muy satisfactorias. Te puedes imaginar lo contenta que me siento”, asegura Lourdes Ornelas, como así recoge ‘Informalia’.

Tanto la madre de Camilo Blanes como su novia, María, están a los pies de su cama en la UCI tratando de hacerle más llevaderos los días de hospitalización. Como tan solo puede acceder uno a esta zona restringida, Lourdes Ornelas y su nuera se turnan para estar con él, una por la mañana y otra por la tarde, para así no dejarle solo y velar por su recuperación. Ha sido tremendo el susto que ambas se han llevado a finales de noviembre cuando la revista SEMANA informaba del ingreso de Camilo Blanes en un hospital de Majadahonda. Las informaciones eran dramáticas y todo hacía apuntar a que no saldría de esta. Fue encontrado tirado en el suelo, mojado por las fuertes lluvias de la noche anterior, tras haber sufrido una caída con su bicicleta con la que volvía a casa tras haber pasado varios días de fiesta por su cumpleaños.

Esto le provocó una fuerte neumonía y graves problemas respiratorios, lo que ahora se trata de solventar desde la UCI. Un trabajo que continúa más de un mes después, aunque parece estar dando sus frutos, como así ha podido reconocer al fin con alegría la propia Lourdes Ornelas. Parece que el riesgo ha pasado, que lo peor se queda atrás y que pronto podrá subir a planta, donde las restricciones de visitas son menores, y donde podrá comenzar a pensar cómo será su nueva vida cuando reciba el alta médica y pueda ser de nuevo dueño de su destino.