El encuentro entre Lorena Gómez y Vania Millán era uno de los más esperados en la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos. Un encuentro que al final no se produjo. Y es que a pesar de que Vania compartió en instagram su look bajo el hashtag de #boda, no era a la de la presentadora y el futbolista a la que acudió. Sino a la de otros amigos. Eso sí, estuvo muy presente Lorena Gómez. Y es que Vania le copió el look a la artista.

8 Vania apostó por un vestido diseñado por Juana Martín A pesar de que cuando Vania Millán compartió esta fotografía, pensábamos que asistiría a la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio, no fue así. Vania acompañada por su actual pareja, el doctor Julián Bayón, asistieron al enlace de otros amigos a pesar de la buena relación que mantiene con la que fuera su cuñada. Quizá, Vania no quería reencontrarse con el que fuera su pareja durante doce años, René Ramos, que asistió acompañado de su actual pareja, Lorena Gómez. 7 La exmujer de René Ramos presumió de escotazo con este diseño Pero para la otra boda, Vania Millán acudió con un vestido de pedrería en azul noche con una gran abertura frontal y gran escote en forma de V firmado por la diseñadora Juana Martín. Un vestido que ya nos suena de antes… y es que la propia Lorena Gómez ya lo ha llevado. 6 Lorena Gómez lo llevó el pasado agosto en el festival Starlite Lorena Gómez ya lució este diseño hace unos días antes para una actuación (tal y como compartió en sus redes) y que hace un año lo llevó para la gala Starlite de Marbella. El mismo diseño, completamente igual, pero la artista lo combinó con sandalias fucsias, mientras que Vania Millán lo combinó con sandalias al tono. 5 Y hace unos días lo lució en una gala ¿Casualidad? Fuera como fuese no lo sabemos. Lo que está claro es que Lorena Gómez y Vania Millán únicamente no comparten el mismo gusto por los hombres, sino también por la moda. 4 Un beauty look diferente Lorena Gómez apostó por lucirlo con su melena suelta, pero peinado hacia atrás con un efecto mojado. Por su parte, Vania Millán apostó por su pelo completamente peinado, con la raya a un lado y recogido. Ambas lucieron el pelo totalmente retirado de la cara. 3 Vania fue a una boda acompañada de su actual pareja 2 Lorena Gómez fue una de las protagonistas del enlace 1 Vania Millán y René Ramos mantuvieron una relación de doce años