Después de que Pilar haya subido, tras dar a luz, una fotografía luciendo cuerpazo, ha ido Lorena Gómez y ha tratado de hacer lo mismo, pero no ha colado.

Lorena Gómez y Pilar Rubio están predestinadas a convertirse en eternas rivales. Desde que la ganadora de la quinta edición de ‘Operación Triunfo’ entrara en la familia Ramos, se han escrito ríos de tinta acerca de una supuesta mala relación entre ella y la mujer de Sergio Ramos. Todo esta particular «guerra» entre las dos recientes mamás vendría provocada por el vínculo tan especial que Pilar mantiene con su ex cuñada, Vania Millán. Un vínculo que la colaboradora del `Hormiguero´ no ha querido tener con la cantante. Después de que Pilar subiese un fotón con su cuerpazo tras dar a luz, Lorena ha querido hacer lo mismo, pero no ha colado entre sus seguidores.

Aunque Lorena Gómez se ha mostrado en más de una ocasión cansada de que los medios de comunicación escriban sobre esta mala relación con su cuñada, lo cierto es que diversas actitudes de la mujer de Sergio Ramos hacia Lorena han sido más que evidentes para que esos rumores cogieran fuerza. Unas de las anécdotas que más se ha comentado ha sido, por ejemplo, la despedida de soltera de Pilar Rubio. Una despedida en la que la madrileña decidió invitar a Vania Millán, ex pareja de René Ramos y dejar fuera a Lorena Gómez. Aunque ambas niegan tajantemente no llevarse bien, las redes sociales sí que tienen una favorita con la que posicionarse, y además, por goleada.

A pesar de haber pasado tres semanas desde que Pilar Rubio diera a luz a su cuarto hijo, la colaboradora ha sorprendido con una recuperación en tiempo récord. Tal y como ha publicado en su perfil de Instagram, la mujer de Sergio Ramos ha presumido de silueta, junto a los «cuatro fantásticos», en referencia a sus hijos pequeños. Una bonita estampa en la que la vemos en la piscina, con un bikini rojo, sosteniendo al benjamín de la familia y luciendo una envidiable figura. Pues bien, dicha fotografía se ha convertido en una de las más virales en el muro de la presentadora. Con más de 333.775 likes y más de cuatro mil comentarios, las redes han celebrado la puesta a punto de Pilar. Una respuesta que no ha sido igual de receptiva por parte de los seguidores de Lorena Gómez.

Las redes se han posicionado con Pilar Rubio

El mismo día que Pilar Rubio, Lorena Gómez también ha querido mostrar a todo su público lo bien que se encuentra después de dar luz a su primer hijo. Al contrario que la presentadora, la artista no ha recibido el mismo cariño que su cuñada. Mientras que Pilar Rubio ha superado la barrera de los trescientos mil likes, Lorena se ha tenido que conformar con 10.900 likes, una cifra que no se acerca de ni de lejos a la conseguida por su cuñada. «Ojalá el cielo fuera un lugar para ir de vacaciones. Todo sería más fácil», ha escrito la mujer de René, acompañado de una foto en la que se la puede ver posando en biquini y enseñando los avances de su recuperación. 104 personas han comentado la instantánea, en comparación a los más de cuatro mil de la Rubio.

Los seguidores prefieren quedarse con Pilar Rubio y no han recibido del mismo agrado el posado de Lorena Gómez. La red social han visto un poco de imitación por parte de la cantante y ha decidido que la ganadora de este duelo sea la mujer de Sergio Ramos. Lo que sí es cierto, es que ambas mujeres han conseguido ganar la `operación bikini´ de este año y tanto una como otra lucen estupendas en bañador. Nuestra pregunta es ¿se atreverán a posar las dos juntas y terminar por todo lo alto este duelo? Mientras quede verano, no perderemos la esperanza.