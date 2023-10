Lolita Flores ha tenido solo dos maridos, por lo que las opciones se reducen al máximo. La artista ha confesado que uno de los dos, es decir, Pablo Durán o Guillermo Furiase, le fue infiel durante su matrimonio, de hecho, ha ido todavía más allá. "Hace 10 años me hubiera venido todo divinamente", comentó en 'TardeAR' después de que se mostraran varios artilugios para pillar infraganti a las personas desleales en el programa. Esto nos situaría en el año 2013, dos años antes de que Lolita y el actor, Pablo Durán, confirmaran su separación. Entonces se aseguró que los problemas económicos les habían separado, una decisión que llegó solo cinco años más tarde de su boda. Mientras muchos se preguntan qué sucedió exactamente y cómo se enteró Lolita de todo, la artista ha despejado todas las dudas en televisión.

Tras aclarar que ella nunca había sido infiel, explicó que esta persona de su pasado -a la que no quiso poner nombre- le falló. ¿La excusa que le dio para ausentarse de su casa? Disputar un partido de tenis en el que, según Lolita, sudó más de lo debido. "A mí me mosqueaba mucho hace años, con uno de mis exmaridos –he tenido dos–, sin ir a La tienda del espía ya los pillaba yo. Yo veía que venía del gimnasio con la ropa muy mojada, como si la hubiera metido debajo del grifo. Si ha estado jugando al tenis una hora, tanto no puede sudar... Claro que no. Yo creo que la mojaba un poco más de la cuenta", ha dicho la hija de Lola Flores. Una táctica con la que se buscaba despistar, sin embargo, se lograba todo lo contrario.

Lolita: "Todos y todas tienen un ramalazo de infidelidad"

Lolita está convencida de que "todos tienen un ramalazo de infidelidad", un punto que ella en su caso sufrió en sus propias carnes. Aunque recuerda con humor lo sucedido hace unos años, esto no ha evitado que se busque en su pasado para saber exactamente qué pasó. Lolita, además de Pablo Durán, estuvo casada con el padre de sus dos hijos, Guillermo Furiase, hasta el año 1995. Dos años después de darse el 'sí, quiero', ambos decidieron poner fin a su historia de amor, cita nupcial en la que, por cierto, se escuchó el famoso "si me queréis irse".

Mucho tiempo después de aquello Lolita habla con suma naturalidad de su vida sentimental. Ahora en 'TardeAR', donde primero acudió como invitada para posteriormente convertirse en colaboradora de un formato que compite de forma directa con 'Y ahora Sonsoles'. "Te puedo decir que feliz que me hicieron cuando me llamaron. La verdad que estuvimos ahí hablando. Yo no sabía al principio si lo podía hacer, precisamente, por los ensayos y por esta obra de teatro. Pero los lunes normalmente siempre se descansan, y aunque yo no tenga mucho descanso, me apetece mucho venir", dijo Lolita Flores a Ana Rosa Quintana tras aceptar la propuesta.