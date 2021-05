Lolita Flores ha desvelado cómo ha celebrado su cumpleaños: rodeada de amigos en su casa. Un hecho que no se puede hacer, dadas las restricciones en la capital.

«Hoy que cumplo 63 años, solo darle gracias a Dios, al universo por darme tantas cosas buenas, amigos, familia, etcétera… trabajo con lucha, que es lo que me gusta, soy guerrera. Gracias a todos mis seguidores, viva la vida«, ha escrito Lolita Flores en sus redes sociales. La artista cumple un año más y este año, por fin, puede hacerlo sin un encierro de por medio, eso sí, todavía hay restricciones en la capital. A pesar de que todavía no se pueden celebrar reuniones de no convivientes en las casas debido al coronavirus, la cantante se ha adelantado a que se dé luz verde y ha invitado a su casa a varios amigos y familia, una actitud que la pone en el punto de mira. Lolita se mostraba feliz a las puertas de su casa y no escondía quién iba a visitarla en su aniversario, sin embargo, este hecho podría costarle una sanción, ya que hasta el día 9 de mayo no termina en Madrid.

Un desfile de personas cercanas a Lolita se pudo ver a las puertas de la vivienda en la que Lolita reside. Entre ellas, a su expareja, Guillermo Furiase, sus dos hijos, su nieto y la pareja de Elena Furiase al menos dos compañeros de profesión y a Mariola Orellana y su marido Antonio Carmona, por lo que al menos había 10 personas en su propiedad. Aunque todavía ella no se ha pronunciado al respecto, lo cierto es que este salto de las normas podría empañar su día. No es legal y están prohibidas las reuniones en domicilios y, además, hasta este domingo en la capital se mantendrá el toque de queda a las 11 de la noche. Lo que es todavía una incógnita es qué sucederá a partir de la semana que viene, siendo Isabel Díaz Ayuso quien desvele qué medidas mantendrá y cuáles derogará una vez que estemos fuera del estado de alarma en nuestro país.

Aunque todavía Lolita Flores no ha sido vacunada, ella insiste en que espera que muy pronto llegue este momento. Confía en que la situación mejore y mira hacia el futuro siendo optimista y con un gran deseo de que la cultura no se vea más perjudicada. Sus familiares y amigos han sido preguntados sobre qué desean a la hija de Lola Flores y todos coinciden en que salud y felicidad, aunque hay un detalle que ha llamado poderosamente la atención. Mientras Guillermo Furiase, su ex, llegó muy serio a este encuentro y apenas quiso dar declaraciones, sí que se pronunció sobre qué iba a regalar a la madre de sus hijos. «¿Un regaló yo? Yo ya le regalé bastantes cosas», dijo visiblemente enfadado.

Elena Furiase a la salida lo que sí ha comentado ha sido que su boda con Gonzalo Sierra sigue adelante, una buena noticia para la familia que les mantiene a todos muy ilusionados. Se han visto obligados a retrasarla en varias ocasiones, pero todo apunta a que será en septiembre en Cádiz cuando por fin podrán contraer matrimonio. Tienen la plena intención de que el gran día finalmente se produzca este año, aunque con tantas restricciones hay quien duda de ello.

