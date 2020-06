Lola índigo es sin duda una de las cantantes con más proyección internacional en nuestro país. Todo lo que la artista toca lo acaba convirtiendo en oro. Y esto último no es una frase hecha. Con su penúltimo single `Cuatro Besos´ la Índigo ha vuelto a conseguir un disco de oro y hace apenas una semana lanzó su último sencillo `Mala Cara´, que ya ha conseguido casi un millón de reproducciones en Youtube. Si hubiera que buscar un adjetivo para calificar a la madrileña, sería el de espontánea. Una naturalidad que demostró durante su entrevista con SEMANA.

Nuestra revista ha hablado con la ganadora del MTV Europe Music Awards para que nos cuente cómo vivió su confinamiento, cuáles son sus sueños de aquí en adelante, que significó OT en su vida y por supuesto, cómo está su corazón. Y es que Lola mantiene, desde hace meses, una relación con el cantante Don Patricio, y aunque lleven una vida de pareja discreta y alejada de los focos, el canario participó en uno de sus hits. Un hit donde se rumorea que nació el romance. “Me acabo de comer dos galletas que no venían a cuento, pero todo bien…”, nos respondía nada más empezar nuestro encuentro, cuando le preguntamos cómo se encontraba y si le había costado mantener la línea durante estos meses de aislamiento. Lola nos confesó, entre otras cosas, que el entrenamiento era lo que la había mantenido cuerda durante todas estas semanas, y que parar en seco la había ayudado a desconectar y descansar, algo que en el fondo necesitaba.

Lola Índigo es una de las artistas más completas y sinceras que tenemos en nuestro panorama musical. La ex concursante de `Tu Cara me Suena´ nos contó que en muchas ocasiones se la saca de contexto para provocar titulares dañinos. “La prensa del click back es muy dañina, porque se dedican a avasallar al artista a través de titulares infundados y es injusto para nosotros, porque mandan un mensaje erróneo”. La cantante no defrauda en nuestro encuentro e incluso nos confiesa cosas de las que antes no había hablado abiertamente.

¿Cómo has vivido estos últimos meses?

Pues muy bien y tranquila. He hecho de todo, escribir, hacer deporte, bailar… Mi nivel de estrés ha bajado muchísimo. Creo que mi cuerpo necesitaba estar un poco parado, o eso es lo que he querido pensar para no agobiarme. Me he prometido no volver coger más vacaciones en mi vida (se ríe).

¿Cuál ha sido tu mayor entretenimiento?

Ver `La casa de papel´, pero cuando acabó la última temporada me refugié en el deporte. Ha sido lo que me ha salvado durante el confinamiento.

¿Has podido componer temas en estos últimos meses?

Yo con los compañeros que he podido hablar estaban súper bloqueados y con cero ganas. Para nosotros, por lo menos con la gente que yo me relaciono, la composición nace de nuestra actividad mental. Yo, como te dije antes, me lo tomé como un momento de relax. Siempre estoy ensayando, moviéndome de un lado a otro con entrevistas y shootings, y de repente ese momento me lo tomé como una especie de descanso. Me he centrado mucho en acabar mi cajón desastre.