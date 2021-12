Carla Barber ha dejado boquiabierto a su casi millón de seguidores en redes sociales. La doctora estética gracias a su éxito empresarial acaba de comprarse un palacete a las afueras de Madrid al que, por cierto, planea mudarse muy pronto. La canaria está centrada en la reforma, la cual llegará a su fin a comienzos del año que viene, sin embargo, no ha dado más detalles acerca de esta enorme propiedad. SEMANA ha localizado dónde está y qué esconde en su interior, detalles que te ayudarán a hacerte una idea del imperio que ha conseguido Carla Barber. No obstante, no es el único detalle llamativo y es que, según ha podido saber esta revista, su precio supera los 9 millones de euros.

La casa a la que se mudará Carla Barber muy pronto está situada en la zona norte de Madrid, en concreto, en La Florida, una exclusiva urbanización en la que únicamente hay chalets de lujo o oficinas de reciente creación. Edificado en el año 1963, la vivienda está distribuida en cuatro habitaciones, cuatro baños, tres salones, una sala de estar acristalada, un jardín francés y una piscina, entre otras comodidades. Todo ello en un inmueble, cuya dimensión supera los 800 metros cuadrados y los 3.000 de parcela, pero ¿a cuánto podría ascender en el mercado inmobiliario? Los expertos confirman a esta revista que perfectamente podría haber pagado más de 9 millones de euros, una cifra que demuestra que la economía de Carla Barber gracias a sus clínicas estéticas en diferentes puntos de España marcha a las mil maravillas.

Con esta meditada decisión Carla Barber deja atrás el espectacular piso en el que ha vivido junto a su expareja, el también médico estético Esquivel, así como también con Diego Matamoros. La joven de 31 años cambiará la zona de Alonso Martínez por la elitista zona de La Florida y lo hace completamente convencida. Cabe recordar que hace casi un año y medio sufrió un violento robo en su portal que le hizo replantearse otras opciones, entre otras, mudarse a una casa que se convirtiera en casi una fortaleza. Carla está muy ilusionada, pues desde hace meses trabaja con un equipo en el que confía plenamente para reformar al completo esta casa. La iluminación, la domótica, la seguridad o los muebles son solo algunos de los aspectos en los que esta empresaria ha incidido.

SEMANA te cuenta ahora en exclusiva todos los detalles del nuevo casoplón que ha comprado Carla Barber en la capital. Este mismo jueves la que fuera Miss España avanzaba a sus followers que su casa tiene una gran historia que, poco a poco, irá desgranando. «Estamos restaurando este palacete…mi casa. Las puertas, las columnas, los suelos…Aquí todo tiene historia y os la iré contando muy pronto», escribió la canaria a las puertas de su nuevo hogar. Si bien ha llamado la atención a muchos esta operación inmobiliaria, lo cierto es que el imperio de Carla Barber no deja de crecer. Rodeada de lujos, Carla está posicionada económicamente muy bien y se demuestra en cada uno de sus pasos.