La relación entre el Maestro Joao y Pol Badía no convence a todos, incluso dentro de la propia casa de ‘GH Vip 7’. Su diferencia de edad y la relación anterior de Pol con Adara, también concursante del reality, fueron los ingredientes que hicieron de su romance en toda una noticia sorpresa, incluso un año después de conocerse. Esto fue tratado en ‘Socialité’, el programa de María Patiño, y por el cual recibió un durísimo ataque por parte del adivino. Algo que la presentadora no ha podido perdonar nunca.

El Maestro Joao y Pol Badía están jugando al perro y el gato en la casa de ‘GH Vip 7’ y es que tan pronto vuelven a retomar su relación, como rompen horas después. Y así una y otra vez. Esto ha sido comentado en ‘Sálvame’ en la tarde de este miércoles, pero María Patiño guardaba silencio y no quería pronunciarse. Eso sí, aprovechó el momento cuando el foco se centró en cómo Joao está consiguiendo cada vez más enemigos en la casa y fuera de ella, hablándose de la “cara B” del adivino.

Fue en este instante en el que María Patiño encontró oportuno romper su silencio y explicar por qué considera que el Maestro Joao tiene una cara oculta que no es la que muestra en televisión y que tanta gracia hace a la audiencia. Lo dice por conocimiento de causa y no solo por haber presenciado algunos momentos tensos protagonizados por él en la intimidad, sino también por haber sido víctima de su ira meses atrás y por el que no le ha perdonado nunca.

Todo sucedió, tal y como narraba María Patiño enfadada, cuando en ‘Socialité’ se trataba el romance entre Joao y Pol, que tanto interés había despertado en el público. Fue entonces cuando el adivino estalló y se puso en contacto directo con la presentadora: “Me dijo que vaya mierda de programa, vaya mierda de presentadora y vaya mierda de periodista”. Unos puntos que tocaron la fibra a María Patiño, que no solo defiende la ilusión que le hace el éxito de su programa, sino el orgullo de su profesión, a la que cuida y defiende siempre que tiene oportunidad.