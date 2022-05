«Pido por favor a la policía que me ayude con la campaña de acoso que me están haciendo en la Fábrica de la tele. No puedo más. Estoy en tratamiento por su culpa y ahora me encuentro en el hotel con un ataque de ansiedad y sin estar con los míos. Ayuda por favor ante todo esto», dice Marta Riesco pasadas las cinco de la tarde de este jueves. Con este grito de socorro, la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ busca terminar con los insultos que estos días se han vertido sobre ella en ‘Sálvame’. Aunque ha asegurado que pondrá todo lo sucedido en manos de sus abogados, sabe que la justicia es lenta, por lo que quiere que se zanje cuanto antes la polémica.

La periodista quiere que sean las autoridades quienes tomen cartas en el asunto y sean ellos quienes frenen a la productora de ‘Sálvame’. Superada por la situación, está siendo testigo de todo lo que se dice sobre ella en el programa vespertino, donde hace tan solo unas horas fue tildada de «cenutria, tonta o que ninguno de sus compañeros la soportan». «Tenéis que actuar ya porque me estoy volviendo loca. Me ha dado un ataque muy fuerte de ansiedad. Estoy con antidepresivos desde que empezaron el acoso hacia mi. No hay cuerpo que aguante esto», espeta Marta Riesco volviendo a nombrar una vez más a la policía.

«Desde que di la noticia de la llamada en la que sé que Rocío y Luis Pliego se estaban riendo de mí y preparando un plan con que no sé qué intención, La Fábrica me ha llamado de todo. Han pedido mi despido. Han publicado mi número de teléfono en redes. Me han insultado. Se han metido con defectos físicos. Están maltratándome mediáticamente hasta unos límites insospechados. Solo soy una periodista que ha contado una noticia. Pido protección a la policía», continúa. La reportera ha vuelto este jueves a ser una de las protagonistas de la tarde de ‘Sálvame’, de hecho, se ha contado el desencuentro que ha tenido en la Feria de Abril con Gloria Camila. Si bien finalmente ha sido anecdótico, nadie duda de que ha sido incómodo para ambas.

Marta Riesco vuelve a utilizar sus redes sociales como altavoz para contar la situación que está viviendo desde que desvelara en ‘Ya son las ocho’ la supuesta llamada que había recibido por parte de Rocío Carrasco. Desde entonces, Marta ha denunciado ante sus seguidores a Jorge Javier Vázquez y a la productora de ‘Sálvame’, recordando que ha tenido que acogerse a dos bajas médicas tras sentirse desbordada por todo lo dicho sobre ella en televisión.

Las versiones de ambos son contradictorias. Cabe recordar que a comienzos de esta semana Jorge Javier llegó a abandonar el plató cuando Marta Riesco le relacionó con la palabra acoso en el universo 2.0: «Ya sabes cómo es el enano dictador cuando se cabrea, a mí déjame en paz y no me metas en esas mierdas. Todo lo que te rodea es puro chapapote, no voy a permitir que me salpique. Dejo todo dicho por si vas a una comisaría para hacer todo lo que tenías previsto». Minutos después, el presentador abandonó el programa durante media hora y lanzó un ultimátum a la cadena: «O Marta Riesco o yo».

Te interesará saber...