A mediados de enero saltó a los medios de comunicación la relación de Antonio David Flores y Marta Riesco. Se confirmó que vivían juntos, un romance que ha pasado por altibajos y que ahora marcha viento en popa. Sus comienzos no fueron fáciles, tal y como ha revelado la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’, no solo por las críticas recibidas, sino porque eso significaba el final definitivo del matrimonio formado por el malagueño y Olga Moreno. «Bastante amor tiene que tener para romper un matrimonio de 22 años. Cuando una pareja se rompe no es por nadie, es porque esa relación no está bien», ha dicho Marta este miércoles. Unas palabras tras las que Alessandro Lequio ha reaccionado, revelando un dato hasta ahora desconocido: «El día que salió vuestra relación, ella te llamó. ¿Qué te dijo?»

Sorprendida porque el italiano conociera esa llamada que en un principio parecía ser privada, Marta Riesco se ha negado a desvelar detalles de la misma. «No voy a hablar de una conversación entre dos personas, de la que ni ella se ha pronunciado, ni me he pronunciado yo», ha respondido la periodista. El contenido de la llamada se desconoce, pero nadie duda de que Olga quería saber qué había de cierto en su relación con el que había sido su marido. Lo confirmó una portada del corazón, siendo ella la que horas después habló en el programa en el que trabaja, donde contó que estaba enamorada.

Olga Moreno poco después llamó al espacio de televisión por teléfono, justo en el día en el que Rocío Flores se enfrentaba a la información de esta relación formada por Antonio David y Marta Riesco. Ambas negaron saber nada al respecto y se mostraron rotas por la noticia, a pesar de todos los rumores que habían existido en las semanas previas. Marta había negado la información a varios compañeros, lo que terminó enfadando a algunos de ellos como, por ejemplo, Alessandro Lequio. El colaborador, que ha descubierto la tensa y secreta llamada entre Olga Moreno y Marta Riesco, se siente traicionado por la reportera, tanto que han protagonizado un nuevo desencuentro delante de cámaras.

Marta Riesco, por su parte, está dolida porque Alessandro cambió de la noche a la mañana su actitud con ella cuando se conoció su relación con Antonio David. Además, desveló en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ algunos mensajes de WhatsApp, lo que para ella fue toda una deslealtad. «Me has reventado donde más me dolía. No he sacado los mensajes que tú me mandabas a mí», le ha dicho, aclarando que a diferencia de él, ella no enseña conversaciones privadas. Lejos de amedrentarse, Alessandro Lequio le ha pedido que los muestre, pues no tiene miedo a nada.

