Lidia Torrent ha cumplido un sueño al convertirse en madre por primera vez. Nada le ha hecho más feliz que ser madre, pero durante este mes de maternidad, la presentadora de televisión ha encontrado huecos para disfrutar de planes en solitario, con su madre o con su pareja, Jaime Astrain. Junto a él se ha dejado ver este pasado domingo paseando por las calles de Madrid y ambos no dudaron en atender a la prensa para contar cómo están viviendo su faceta de padres primerizos.

Vídeo: Europa Press.

La presentadora de televisión no ha dudado en explicar que la pequeña se encuentra «muy bien, bien». Asegura, además, que han aprovechado para salir a hacer unos recados mientras que su madre, Elsa Anka, se queda en casa con la pequeña. De hecho, Jaime habla maravillas de su suegra, con la que mantiene una relación estupenda: «La niña está muy bien, encima con la ayuda de la abuela, genial».

En cuanto a quien de los dos se parece el bebé, Lidia no se atreve a pronunciarse y asegura que: «aún es muy pequeña para saber eso aún, cuando vaya creciendo y vaya cogiendo formita la cara, lo sabremos». Jaime ha demostrado también ser un padrazo y está sorprendido de cómo se ha desenvuelto cambiando pañales: «Bien, yo creo que mejor de lo que esperaba, dije de coña que no había cambiado un pañal en mi vida y creo que sí, ¿no? Es lo único que tengo que aportar ahora, me tiene que dar el beneplácito ahora». ¡Pincha el vídeo y mira todo lo que han contado sobre la paternidad!