Leticia Sabater ha querido mostrar cómo ha decorado su casa por Navidad, pero su propio look hace la competencia a su árbol y el resto de ornamentación navideña. Vea el vídeo, no tiene desperdicio alguno

Leticia Sabater ha sabido hacer carrera en un terreno en el que ella se siente especialmente cómoda, pese a que no cuente con el respaldo de toda la audiencia. Poco a poco el público ha ido comprendiendo que la artista lo que busca es traspasar límites, llamar la atención y entretener a todos con sus ocurrencias, sin maldad alguna y sin pretensiones de quitarle el hueco a grandes estrellas de la música. Leticia Sabater no quiere ser Rosalía, no le hace falta mucha promoción para que sus vídeos caseros sean aplaudidos y criticados, pero siempre virales y con una gran repercusión mediática. Tampoco necesita tener una gran voz o una producción musical ingente para componer villancicos como Mariah Carey. A ella con tener un par de acordes, una letra graciosa y unos amigos para hacer el gamberro en el vídeo le basta.

Vídeo: Europa Press

Y así ha compuesto un nuevo éxito musical con espíritu navideño y mucha guasa. Leticia Sabater ha vuelto a revolucionar a todos con su nuevo villancico, ‘Papa Noel, you’re the only one’. Una canción en la que le declara todo su amor a Santa Klaus, mientras le pone los cuernos con los tres Reyes Magos en la misma cama. Muchas escenas polémicas que han sido criticadas, pero que han ayudado a acrecentar su repercusión mediática y su viralidad en las redes.

Con esta premisa, Leticia Sabater ha querido celebrar con nosotros su éxito desde su casa, para mostrar cómo cuando llega la Navidad el espíritu festivo le posee a ella y a su hogar, el cual va casi tan decorado como ella misma. Vea el vídeo para comprobar cómo ha acondicionado Leticia Sabater su casa para recibir estas fiestas y cómo su propio look compite directamente con la ornamentación de su árbol.

Vea aquí el videoclip más gamberro del último villancico de Leticia Sabater: