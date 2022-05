Leticia Sabater en más de una ocasión ha hablado abiertamente sobre su solvencia económica. Con dos pisos en alquiler, dinero líquido y una propiedad en Madrid que vendió hace algunos meses, la artista puede vivir de manera desahogada. Tiene varios proyectos entre manos y, además, está pendiente de que las rentas de estas casas lleguen a su bolsillo sin problemas de por medio, pues forman parte de sus ingresos. Para ello la empresaria ha optado por pedir el arrendamiento de su casa de Marbella por adelantado, en concreto, Leticia solicita a sus inquilinos que abonen un año entero y dos meses de fianza si quieren alquilarla. SEMANA ha encontrado una de sus viviendas en una conocida plataforma inmobiliaria, donde no solo figuran las imágenes del interior y exterior, también detalles hasta ahora desconocidos.

Según ha podido saber esta revista, Leticia tiene una casa en la Costa del Sol, un piso de 120 metros construidos con dos habitaciones, una gran terraza y garaje incluido en el precio. Además de las zonas comunes entre las que destacan un jardín y dos piscinas, la cantante tiene en alquiler esta casa completamente amueblada, de hecho, llama la atención que todavía queden fotografías de ella sobre algunos de los muebles. Un detalle con el que vuelve a quedar patente quién es su propietaria. Pero, ¿cuál es el precio que pide la presentadora por este inmueble tan luminoso? Lo cierto es que depende de cuándo y cuánto tiempo estés dispuesto a alquilarlo.

Si tienes previsto vivir en la casa y no ceñirte únicamente al periodo vacacional, «Leticia lo alquila por 2000 euros al mes con un año por adelantado y fianza de dos meses». Si en cambio solo deseas alojarte en temporada alta -julio, agosto y septiembre-, el precio casi se triplica. «Si son esos tres meses se alquila a 5000 cada mes y si es una noche se alquila a 175 € con un mínimo de seis noches a la semana», explican. Una cama redonda, un sillón con forma de mano o ropa de hogar firmada por marcas de lujo es solo parte de lo que compone esta casa que se caracteriza no solo por una gran luminosidad, sino también por una mezcla de estilos.

Si finalmente Leticia logra cumplir su deseo y obtiene el dinero que tiene en su mente, esta casa puede ser muy rentable para ella. Allí ha pasado grandes momentos, en especial, en el patio que posee, donde no solo puede disfrutar del sol de la ciudad, también de barbacoas junto a amigos o una zona chill out. Ella ya no habita esta segunda vivienda, pero está dispuesta a que alguien se enamore de la misma como en su día le sucedió a ella. Actualmente Leticia vive de alquiler en el Soto de la Moraleja (Madrid), donde paga 1600 euros al mes, una casa que le permite estar cerca de otros compromisos profesionales en la capital y le facilita la vida en muchos aspectos.