A Antonio Juan Vidal le diagnosticaron un cáncer hace un año. En todo este tiempo, la presentadora, sin mostrar nunca un ápice de debilidad, ha mantenido en silencio la enfermedad de su marido.

Esta semana, la triste noticia de la muerte del marido de Paz Padilla ha conmocionado a toda España. La presentadora perdía el pasado sábado a su gran amor, quien fallecía como consecuencia de una grave enfermedad. Un cáncer ha terminado con la vida de Antonio Juan Vidal a los 53 años, dejando a viuda a la gaditana apenas cuatro años después de haberse casado con el amor de su vida.

Fue en julio de 2019 cuando a Antonio le diagnosticaron un tumor cerebral. Para la actriz y humorista recibir este diagnóstico fue un duro varapalo. Solo llevaba tres años de casada y estaba en su momento más dulce con su pareja. A pesar del revés, decidía sobrellevar la situación de manera discreta. Por este motivo no anunció públicamente que su marido estaba enfermo. Solo sus allegados y algunos compañeros de trabajo conocían el delicado estado de salud de Antonio.

Paz Padilla: «Ha sido un año muy duro»

Lydia Lozano ha revelado en »Sálvame’ que su compañera muchas veces necesitaba un respiro durante los descansos de la emisión del programa: «Había momentos en los que se iba a llorar detrás con su representante. Era súper aprensiva con lo del coronavirus. No quería volver a trabajar porque no podía llevar ese riesgo a casa». Asimismo, ha contado que la andaluza le ha confesado que en estos últimos meses «se ha podido despedir de él, se han estado preparando» y que «ha sido un año muy duro y los últimos seis meses han sido maravillosos».

Asimismo, otro amigo y compañero, Christian Gálvez, ha contado que durante las grabaciones de ‘El tirón’, -el espacio en el que trabajaron juntos- «ella venía a las grabaciones y ya había algún sustito, pero en ningún momento quiso compartir ese dolor». El presentador ha destacado que la gaditana es un «ejemplo de perseverancia, de sacrificio y de pasión por el escenario». Y ha recordado que el día de su boda con Almudena Cid, hace casi 10 años, Paz Padilla fue una de las asistentes. E incluso protagonizó uno de los momentos más simpáticos del banquete al dedicarle «un monólogo sobre lo bueno y lo malo de las bodas, de los divorcios y las suegras». Sin embargo, no le había dicho que el día antes había sufrido un aparatoso accidente en los platós de Mediaset y eso la había dejado muy adolorida. «Vino a la boda, presenció el momento más importante de mi vida y se fue a casa porque no podía con su cuerpo». La anécdota que ha rememorado Gálvez da fe de la discreción y fortaleza de Paz Padilla, capaz de hacer reír a los demás aunque por dentro esté destrozada.

Primeras palabras de Paz tras la muerte de su marido

Aunque en este último año no ha pronunciado sobre la enfermedad de Antonio Juan, Paz ha compartido un bonito mensaje con sus seguidores de Instagram tras darle un último adiós Horas después de enterrar a su marido en en Zahara de los Atunes, la presentadora ha publicado una foto abrazada a su marido junto a un texto breve, pero muy emotivo. «Siempre estaremos fundidos en uno. Espérame que todavía nos queda una tercera oportunidad», dice.

«Fuiste mi primer amor y serás el último»

Uno de los mensajes que Paz ha dedicado a su marido en el último año se produjo el 14 de febrero de 2019. Por San Valentín, -día de los enamorados-, la andaluza publicaba una preciosa declaración de amor en su cuenta de Instagram. «Cada momento vivido con él me pone boca bajo, es mi Neptuno. Sé que recorrería miles de océanos para estar conmigo, me protege de todas las tormentas, quisiera evitarme los tsunamis que te da la vida. Cuando éramos chiquititos, me hacía agarrarme a sus hombros y me sumergía debajo de las aguas. Yo me agarraba a su pecho y él me llevaba a sus espaldas mientras recorría el fondo del mar, me hacía sentir una sirena libre en la espuma de nuestro paraíso, las playas de Zahara de los Atunes», recordaba Paz.

«No hay ser más noble, bondadoso y generoso como él. Yo al contrario que Sabina, sí lo quiero domingo por la tarde. Yo sí quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero, corazón cobarde. Es que muero por ti. Y morirme contigo si te matas. Y matarme contigo si te mueres. Porque el amor cuando no muere mata. Porque amores que matan nunca mueren. Fuiste mi primer amor y te aseguro serás el último», concluía su mensaje. Cuando escribió estas palabras, hace cinco meses, solo los allegados sabían los delicados momentos que atravesaba la pareja. Episodios que hasta ahora permanecen al margen del foco mediático. Solo Paz podrá revelar el ‘via crucis’ que ha vivido en el más estricto silencio. De cara al público se ha centrado en su trabajo y en apoyar desde sus redes la lucha contra la pandemia. Siempre con la mejor de sus sonrisas. Todo un ejemplo de entereza que ha emocionado al país, aún conmovido por la inesperada muerte de su media naranja.