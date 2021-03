Diego Matamoros no está conforme con ver cómo su hermana, Anita Matamoros, reniega de su apellido y se queja de las consecuencias de llevarlo, por lo que le da un golpe de realidad y le deja claro que también se está beneficiando de él, por mucho que le cueste aceptarlo

Anita Matamoros es poco dada a hablar sobre los avatares de su vida, más si el interés está centrado en su faceta familiar y no tanto es su éxito como influencer de moda. Eso sí, hay quienes aún desean hacerle entender que no puede separar una vertiente de la otra, dado que la popularidad que le ha granjeado ser hija de Kiko Matamoros y llevar por bandera su apellido le ha facilitado las cosas para llegar donde ha querido. Algo que no solo se empeñan en señalar sus seguidores menos simpáticos, sino también su propio hermano, Diego Matamoros, cansado de oír cómo Anita Matamoros reniega del apellido familiar y habla de las puertas que se le han cerrado por formar parte de unos de los clanes televisivos más polémicos.

Vídeo: Europa Press

“Está siendo injusta”, sentencia Diego Matamoros al responder a la última entrevista de su hermana Anita, con la que no atesora una relación dado sus ataques del pasado y a pesar de que Laura Matamoros si ha logrado discernir entre lo que le separaba de Makoke, la mujer a la que acusaron de sus líos familiares desde que eran niños, y Anita Matamoros, quien no tuvo culpa alguna en esa trama del pasado. Pese a ello, Diego no ha dudado en darle un rapapolvo a su hermana pequeña y dejarle claro que si ahora disfruta de los beneficios de la fama y la popularidad en las redes sociales es gracias a su apellido, por mucho que ella después se lo haya trabajado para hacerse un nombre propio.

Vea el vídeo para descubrir cómo Diego Matamoros trata de hacerle entender a su hermana, Anita Matamoros, a golpe de realidad, que a él también le costó aprender. Por mucho que les pese, el apellido Matamoros les sirve como carta de presentación. Diego también confiesa cómo ha recibido varapalos en su vida solo por el apellido que tiene y cómo muchas puertas se le han cerrado en la cara, también por las polémicas que vivió con su padre en su día, cuando él también quería renegar de sus raíces y volar libre, como ahora trata de hacer Anita Matamoros. ¡Dale al play!