El festival de Eurovisión de este 2022 no solo ha dejado grandes noticias. Además de la lista de clasificados, de que hayan existido supuestas irregularidades y de que Chanel tenga un puestazo en la lista, hay otras que no han gustado tanto. Hablamos del motivo por el que finalmente se tuvo que ausentar Laura Pausini durante unos minutos en la gala y es que, sin previo aviso, la italiana desapareció del plató. Se encontraba mal, pero no se sabía la razón. Hasta ahora. Días después de que presentara la gala junto a otros dos compañeros, confirma el peor de los presagios: tiene coronavirus. «Había algo mal en mí. Desde el sábado me he estado sintiendo mal. Pensé que la fatiga fue la causa de esto, pero desafortunadamente no fue así. Acabó de enterarme que he dado positivo y por esta razón estoy aislada y no puedo salir», ha dicho Laura Pausini.

Una situación que ha alarmado tanto al resto de presentadores como a candidatos y trabajadores de Eurovisión. Son muchos los que se están realizando pruebas para saber si se han contagiado y es que Laura Pausini era una de las piezas fundamentales de la gala, por lo que prácticamente todos tuvieron contacto cercano con ella sin mascarilla. Ahora la gran pregunta es si la italiana ya estaba contagiada o, por el contrario, ella fue una de las de las presentes que contrajo el coronavirus en la gala por una tercera persona.

Cabe recordar que durante la primera parte de las votaciones de Eurovisión la cantante no estuvo junto a Mika y Alessandro Cattelan, los otros presentadores. Alrededor de 20 minutos fue el tiempo en el que no estuvo en plató, algo que por supuesto no pasó desapercibido en redes sociales. Consciente del revuelo generado, Laura Pausini intentó templar los ánimos y contó cómo estaba ya en directo ante la audiencia: «Ya estoy de vuelta. Estaba demasiado excitada. Quería calmaros y deciros que estoy bien. Durante la final tuve una bajada de tensión y por eso tuve que parar unos veinte minutos por consejo de los médicos, que me ayudaron». Entonces, pensó que era el estrés, sin embargo, nada más lejos de la realidad. La intérprete ya comenzaba a tener los primeros síntomas del coronavirus, aunque jamás hubiera imaginado que era esta enfermedad la que había tocado su puerta en un día tan importante para ella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Pausini Official (@laurapausini)

La primera consecuencia en su agenda

Por esta razón será imposible que Laura Pausini esté presente en el concierto que tenía cerrado para este fin de semana en Miami. Aunque la artista estaba muy ilusionada, es consciente de que la salud es lo primero, por lo que toca hacer cuarentena para poder recuperarse cuanto antes. «Había preparado un show muy especial y tenía muchas ganas de reencontrarme cara a cara con mis bellísimos fans de Florida. Ahora tengo que darme tiempo para sentirme mejor, estar bien y buscar nuevas oportunidades para reunirnos nuevamente. ¡Los amo!«, ha comentado muy apenada.