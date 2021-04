La hija de Kiko Matamoros ha dado un giro a la decoración de la habitación de su hijo y tras varias semanas de cambios, ya ha enseñado el resultado final.

Laura Matamoros no puede estar más feliz. Hace una semanas ya anunció a través de sus redes sociales que iba a redecorar la habitación de su hijo Matías. La hija de Kiko Matamoros quería darle un giro para convertir ese espacio en un dormitorio de niño mayor y ahora ha querido enseñar el resultado final. No solo ha quedado ella encantada, su hijo está alucinando con cómo ha quedado su nuevo cuarto.

«Oh mami! Eso me dijo Mati cuando vio su cuarto de mayor, cómo él dice y tardó segundo y medio en colgarse como un mono de su nueva cama. El tiempo pasa muy rápido y la verdad que no pensaba que fuera a llegar tan pronto el cambio de habitación. He podido contar con gente tan profesional y tan bella para este proyecto que quiero enseñaros quién son cada uno 💘 si deslizáis podréis ver las etiquetas de todo», ha escrito emocionada Laura Matamoros.

Como no podía ser de otra manera, Laura ha acompañado este mensaje con unas fotos y un vídeo de cómo ha quedado el espacio. Aunque es una habitación no muy grande, la ‘influencer’ ha encontrado los muebles perfectos para distribuirlos de tal forma que el espacio parece mucho más amplio.

Laura Matamoros muestra un rincón de la habitación de su hijo

Para la nueva habitación de su hijo, Laura Matamoros ha elegido una cama nido modelo Montessori, un modelo que está muy de moda ahora para los niños. Le ha añadido, además, un dosel. La cama está revestida con una ropa de cama color mostaza y unos cojines de colores que combinan a la perfección con el papel que ha puesto en la pared.

Ha elegido para la pared un papel de lo más divertido. Los animales favoritos de Matías: monos y leones. El suelo es de parqué, pero ha querido hacer la estancia más cálida con una alfombra de pelo beige. Una cesta al lado de la cama contiene los peluches favoritos del pequeño.

Ha enseñado el resultado final de esta estancia con este vídeo:

Vídeo: Instagram.

Antes de que mostrara el resultado final, Laura quiso compartir la reacción de su hijo cuando vio el papel que le habían puesto en la pared de su cuarto. «Ilusión máxima«, ha escrito Laura Matamoros en un Story donde se puede ver la felicidad del pequeño al ver por primera vez su cuarto nuevo. «Como veis estamos empezando a poner el papel en la pared. Previo hay que limpiarlo pero para eso tenemos a alguien que me esté ayudando», dice. Y añade: «Me encanta». La influencer también ha quedado con el resultado final del papel: «Mirad que bonito ha quedado la habitación el cuarto de Mati con la pared frontal. Es super guay la verdad. El cambio es brutal, va a flipar cuando venga del parque», ha dicho. Y efectivamente así ha sido. Tal y como se puede ver en el vídeo anterior, Matías ha quedado encantando con su nuevo dormitorio.