Laura Matamoros ha explicado a su casi millón de seguidores cuál es uno de sus primeros antojos en este segundo embarazo.

Laura Matamoros ha compartido en sus redes sociales que ya ha comenzado con sus primeros antojos. A pesar de que la joven de 28 años está embarazada solo de algunas semanas, ya ha empezado a tener algunos caprichos irrefrenables. La influencer ha ido a realizar la compra cuando en el escaparate de una tienda ha visto unos bocadillos de jamón que todavía no podría comer y es que no se ha realizado la prueba de la toxoplasmosis, la cual busca si tienes o no ese parásito y si puedes comer o no algunos alimentos prohibidos como la carne cruda y los embutidos. Deseosa por poder hacerlo, Laura es consciente de que aquello que no se puede hacer en estos casos es lo que más te llama la atención, por lo que de momento solo cabe esperar para ver qué dicen los médicos.

«Una cosa, no suelo tener antojos ni comer mucho jamón, pero…», comenzaba diciendo la joven en sus stories de Instagram. «En unas semanas me dicen si he pasado la toxoplasmosis. En el primero no lo pasé», ha continuado. Con el fin de evitar riesgos, Laura ha optado por un té matcha, al cual es tremendamente aficionada. Como ella misma ha dicho, su opción culinaria ha servido para compensar y es que a partir de ahora debe estar muy pendiente de todo lo que ingiere. Durante su primer embarazo, el antojo fue completamente dispar, prueba de ello, las confesiones que nos hizo Laura Matamoros. «Comer sushi. Puedo comer sushi porque está congelado a menos de 50 grados», dijo en 2017. Tal fue su antojo que incluso empezó a dar clases en uno de los restaurantes de su pareja, donde el sushi es uno de los platos estrella.

Mientras tanto tiene entretenimiento más que de sobra, cabe recordar que Laura y Benji acaban de comprar un chow chow, una raza del Norte de China de la que ella se declaraba profundamente enamorada desde hacía tiempo.

Tras darse una tercera oportunidad, Laura y Benji apuestan porque su relación sentimental funcione. Están contentos con la familia imperfecta que han formado y así lo revela la influencer en alguna de sus stories, siendo justo después de su ruptura cuando ella se enteró de su estado. Al parecer, ha sido un niño muy buscado, ya que querían darle un hermanito a Mati desde hacía tiempo, aunque todavía se desconoce el sexo de su futuro bebé.

Los dos están deseando abrazarle y que todo salga bien, pues son muchas las ilusiones que están puestas en este embarazo. A ambos el plano laboral les sonríe y eso es un motivo para celebrar, más aún si se tiene en cuenta que en tan solo unos meses darán la bienvenida a su segundo hijo.