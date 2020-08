La ‘influencer’ se ha decantado por pasar este verano por diferentes destinos de España, desde donde no ha parado de compartir posados de lo más sexy.

Laura Matamoros está aprovechando al máximo sus vacaciones de verano, en compañía de su pareja, Benji Aparicio, su hijo Matías, y un gran séquito de amigos. Durante su gira por España, la joven ‘influencer’ ha tenido la oportunidad de reencontrarse con su hermana, Anita Matamoros, con la que mantiene una relación estupenda desde que decidieran enterrar el hacha de guerra.

La hija de Kiko Matamoros pasó la cuarentena en Madrid, pero nada más se pudo viajar, Laura hacía las maletas para disfrutar de un viaje con amigos en Ibiza (pasando por Formentera). Desde allí compartía numerosas publicaciones con sus más de 900.000 seguidores. De vuelta a Madrid, donde tuvo que cumplir con algunos compromisos, cambiaba la ropa de la maleta para coger el coche rumbo a Marbella.

Pero no ha sido los únicos destinos que ha pisado durante su verano más intenso. Y es que después de pasar unos días por Marbella, Laura Matamoros se dejaba ver por Tarifa, en Cádiz, donde no solo estuvo acompañada de unos amigos, también tuvo la oportunidad de reencontrarse con su hermana, Anita Matamoros. La última vez que la vio fue durante una merienda que hicieron juntas en casa de Laura en plena desescalada.

En su tour por España, Laura se ha reencontrado con su hermana

Pues bien, después de hacer una escapada a Cádiz, Laura volvía a Marbella, donde se encuentra ahora, desconectando y disfrutando de unos días de relax antes de tener que volver a Madrid. Y es que la joven no puede estar más feliz en la playa, la que tanto ha echado de menos durante los días de cuarentena en Madrid.

Ya queda poco para tener que volver a la capital para retomar sus compromisos profesionales, por lo que exprimirá al máximo sus vacaciones con su familia y amigos. Mucho se ha comentado sobre el estado de salud de su padre, que ha permanecido ingresado en el hospital durante varias semanas después de que su operación para extirparle la vesícula se complicara.

La ausencia de Anita en la recuperación de su padre

Laura no dudó en acudir a verlo durante una de sus paradas en Madrid, pero continuó cumpliendo con sus planes de verano. Eso sí, pendiente de su padre. La que parece no poder decir lo mismo es Anita Matamoros, que a pesar de que decía que estaba pendiente de él, el propio Kiko confirmaba que no sabía a través de quién, ya que no tiene relación con ella desde hace un tiempo.

Los posados más sexy de Laura Matamoros en traje de baño

Volviendo al verano más imparable de Laura Matamoros -que le ha llevado solo a destinos españoles con el fin de promover el turismo por nuestro país después de la crisis provocada por el coronavirus-, la joven no ha parado de compartir cómo están siendo sus días de relax y desconexión. Y como no podía ser de otra manera, sus publicaciones se han llenado de posados en bañador y bikini, que ahora recopilamos para ti en esta galería: