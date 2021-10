La hija de Kiko Matamoros ya está inmersa en la mudanza a su nueva casa y mientras se despide de su antiguo hogar, ha enseñado más detalles de su amplio salón comedor.

Hace unas horas, Laura Matamoros compartía con todos que estaba a punto de iniciar una nueva etapa en una nueva casa. Y efectivamente los días en su antigua casa estaban contados. Este martes era el día elegido por la joven para llevar ya los muebles a su nuevo hogar, donde se instalarán a la espera de que nazca su segundo hijo, del que todavía no han desvelado el nombre.

La hija de Kiko Matamoros, que está ya muy gordita, ha requerido la ayuda de una empresa de mudanzas para que le embalen y le lleven todos sus muebles y objetos personales a su nuevo hogar. De la nueva vivienda ha preferido no desvelar nada y habrá que esperar a que esté ya instalada para ver cómo es por dentro.

El hecho de que haya mostrado cómo se están organizando los trabajadores de la mudanza nos ha permitido ver rincones de su casa que no habíamos visto hasta ahora o que había enseñado de manera estratégica para ocultar algo. Laura Matamoros ha enseñado ahora en todo su esplendor el salón que tantas veces hemos intuido a través de sus Stories.

Laura Matamoros enseña por fin su salón al completo

Aunque sabíamos que tenía un sofá verde en forma de L, ahora hemos podido ver cómo se integra este mueble en el conjunto del salón. Un mueble tras el sofá permite poner lámparas, jarrones y algún marco de fotos. Al lado tiene una estantería con libros y elementos decorativos. Llama la atención la cheslong blanca que tiene colocada frente a la televisión. Todos estos muebles parece que los va a poder poner en su nueva casa, puesto que todos ellos se los ha llevado la empresa de mudanzas.

«¿Veis todo así ahora mismo no? El salón, con todo puesto, los sofás, un poco desordenado, eso está claro, los juguetes de Mati… Pues en unas horas ya no va a haber nada porque ¡empieza la mudanza! La verdad es que os tengo que reconocer que me da una pena tremenda irme de aquí. Pero bueno, es lo que hay», dice con tristeza por dejar la casa que tantas alegrías que le ha dado.

Ha dejado ver que el salón y comedor es más amplio de lo que parecía

El embarazo no le ha impedido ponerse a tope con la mudanza. Y es que en apenas unos meses dará la bienvenida a su segundo hijo, por lo que para cuando llegue, quiere estar ya instalada en su nueva vivienda. «Van a ser unos días intensos», reconoce la joven, consciente de que va a tener que hacer un gran esfuerzo estos días para dejar toda su casa decorada.

Mudanza antes de dar a luz: Laura repite el mismo patrón

Tal y como hizo ya antes de dar a luz a su hijo Matías, Laura repite el mismo patrón y se va a instalar en una nueva casa, más grande, para cuando nazca su segundo hijo. La joven lleva un tiempo en la búsqueda de un nuevo hogar más grande para que puedan vivir cuatro personas de una manera más cómoda.

«Estoy viendo cosas para mi nueva casa. La verdad es que estoy súper ilusionada porque empiezo de cero, vamos a decorar una casa entera porque no me caben los muebles. Es una gran faena pero son muebles hechos a medida y la distribución de la otra casa no tiene nada que ver. No sé qué hacer con mis muebles (…) Si estáis interesados, escribidme», decía hace unos meses la prescriptora de moda.