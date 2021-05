Laura Matamoros ha comunicado a sus seguidores que ha volado para recoger a su nueva mascota, un perro de raza chow chow que la ha conquistado.

Cuando falleció uno de los perros de Laura Matamoros la joven se mostró destrozada. Su can había estado presente en muchos de los momentos importantes para ella, por lo que su partida fue muy complicada. Entonces, no imaginaba cómo iba a cambiar su vida meses después. Y es que la influencer acaba de volver con su pareja, Benji Aparicio, acaba de confirmar que está embarazada y, además, acaba de añadir un nuevo miembro a su familia. Según ha revelado la propia Laura en su Instagram, ha viajado fuera de Madrid para recoger a su cachorro, un perro de raza chow chow del que se ha declarado profundamente enamorada.

Aunque ella está muy ilusionada, lo cierto es que las redes sociales han estallado contra ella ya que ha tenido que coger un vuelo para tener a su perrita con ella, algo que no todo el mundo ha entendido. La joven ha acudido a un criadero, donde estaba su perrita Pipa, una preciosa perra que a ella le ha conquistado, y en breve estará de vuelta con su familia. Eso sí, este momento se ha visto empañado si se tienen en cuenta los comentarios de su última foto, donde muchos de sus followers se preguntan si no había perros cercanos a su ciudad y si habría podido prescindir de este vuelo teniendo en cuenta la crisis sanitaria. Laura prefiere no entrar en polémicas y por ello no ha contestado a ninguno de estos mensajes, ya que está centrada en el bonito momento que está viviendo.

Pipa, que así se llama la perra, volará con Laura Matamoros para así comenzar con su nueva familia muy pronto. De nuevo ella y Benji vuelven a tener dos mascotas en su vida, algo que estaban deseando desde hace tiempo. Ahora la pareja vive un excelente momento personal, pues como la propia Laura dice después de la tormenta llega la calma. Aunque el pasado mes de abril ella y el chef pusieron fin a su relación sentimental, cuando conocieron el estado de Laura se dieron una nueva oportunidad.

Ahora están centrados en lo que está por llegar a sus vidas y en el futuro. Según el propio Kiko Matamoros, están condenados a entenderse y así lo refleja que incluso no se hubiera llevado sus cosas cuando rompieron. Ambos estaban dispuestos a reconciliarse, siendo poco después cuando saltó la noticia de su tercera oportunidad. Están felices y, a pesar de que los últimos meses han sido como una montaña rusa para ellos, solo piensan en las bonitas noticias que están llegando a su vida.

A nivel profesional también le va muy bien a los dos, prueba de ello, que los dos restaurantes que Benji posee en la capital sean un éxito y que Laura no deje de crecer como influencer. La joven tiene casi un millón de seguidores y es muy querida en el universo 2.0, no obstante, no todos están de acuerdo con cada una de sus decisiones.