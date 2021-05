Laura Matamoros y Benji Aparicio han sido pillados a la salida de un restaurante justo después de que se confirme su reconciliación y su segundo embarazo.

Hasta hace tan solo unas horas los seguidores de Laura Matamoros creían que había roto con el padre de su pequeño, Benji Aparicio. Fue en el mes de abril cuando saltó la noticia, sin embargo, solo semanas después la historia de amor se ha vuelto a retomar. La hija de Kiko Matamoros está embarazada de pocas semanas, no obstante, la pareja está muy feliz con la llegada de ese nuevo bebé. Ambos quieren volver a ser esa familia de la que tanto han presumido en redes sociales y a formar un tándem que a los dos les hace muy feliz, dejando de lado todas las diferencias que les podían separar. A pesar de que el desgaste de la convivencia ha sido una de las causas por las que Benji decidió romper, quieren intentarlo de nuevo por tercera vez. El chef y Laura han sido pillados saliendo a cenar en la capital, una cita en la que probablemente habrán charlado del impacto que ha provocado su embarazo en la crónica social.

Vídeo: Europa Press

Aunque Benji no se ha pronunciado sobre su próxima paternidad, Laura Matamoros sí que ha agradecido a los reporteros los mensajes de cariño que está recibiendo por su estado actual. La influencer está encantada con la etapa que está viviendo y, aunque es cierto que no ha dado apenas detalles, sí ha asegurado que está feliz con su reconciliación y con el embarazo que acaba de salir a la luz. Mientras Laura no se ha querido pronunciar en redes sociales, sí lo ha hecho a la salida del restaurante donde le esperaban algunos periodistas y fotógrafos.

Laura Matamoros está embarazada de su segundo hijo y se ha enterado de la feliz noticia después de haber roto su noviazgo con el chef y en un momento muy complicado de su vida. A pesar de esto, se mostró muy feliz con la llegada de un hermanito para Matías, que hace unos días cumplió tres años. Este giro en los acontecimientos ha hecho que la pareja se dé una nueva oportunidad y hayan retomado su relación para seguir adelante formando una familia. La pareja parece haber superado sus diferencias tras su última ruptura y ahora continúan la batalla para mantenerse juntos y más unidos que nunca con la llegada de la buena noticia que ha cambiado la vida de ambos.