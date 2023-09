Laura, la exnovia de Daniel Sancho, pillada en un concierto con amigas en Madrid

En medio de la vorágine mediática debido a la detención de su exnovio, Daniel Sancho, en Tailandia por el asesinato del cirujano Edwin Arrieta, Laura ha reaparecido en Madrid. Contrario a los rumores de su desaparición o su supuesto encierro en Navacerrada, la joven fue vista disfrutando del festival "El Jardín de las Delicias" en la Ciudad Universitaria de Madrid, acompañada de un grupo de amigas. Juntas disfrutaron del concierto de Vetusta Morla.

Noticia terrible

Con un atuendo desenfadado pero elegante, luciendo una cazadora blanca y vaqueros azul claro, Laura desmintió las habladurías sobre su presunto ocultamiento. Pese a las especulaciones sobre si había abandonado España o estaba evitando la luz pública para esquivar preguntas sobre Daniel, la realidad es que Laura sigue residiendo en un céntrico piso del Paseo de La Habana. Aunque es cierto que ha pasado temporadas en Navacerrada debido a su afición al esquí, ella equilibra su vida entre la sierra y la ciudad.

La noticia de la detención de Daniel golpeó a Laura de manera abrupta. Aunque la relación había terminado antes del trágico suceso por el cual Sancho es acusado, es razonable suponer que tal noticia le afectó de una forma extraordinaria. Tras enterarse del suceso, buscó el apoyo de su familia y amigos más cercanos. Incluso se dice que buscó ayuda profesional para lidiar con su situación emocional. La relación con Daniel tomó un giro aún más complicado cuando, desde la cárcel tailandesa, él la llamó para pedirle perdón y alentarla a seguir adelante sin esperar por él.

Silvia Bronchalo sigue en Tailandia

Aunque no se ha confirmado si Laura respondió a los mensajes de Daniel, su aparición en público muestra su intención de seguir adelante. Daniel Sancho se encuentra en una situación difícil. Recientemente, su abogado tailandés, Cunanan, decidió no continuar con su defensa. Por su parte, Rodolfo Sancho, el padre de Daniel, ha regresado a Formentera, desde donde está organizando la defensa de su hijo. El juicio por el asesinato del cirujano colombiano, Edwin Arrieta, podría realizarse a finales de este año o quizás a principios del 2024.

Silvia Bronchales, madre de Daniel, permanece en Tailandia y visita a su hijo diariamente, excepto los fines de semana, ya que no están permitidas las visitas en la cárcel durante esos días. Cabe señalar que la relación entre Silvia Bronchales y Rodolfo Sancho, los padres de Daniel, no es buena. Hasta el momento, no se sabe quién está cubriendo los gastos de los abogados, tanto en Tailandia como en España, que están a cargo del caso de Daniel. Él podría enfrentar la pena de muerte por el asesinato de Arrieta.