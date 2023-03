Laura Escanes cuenta con más de 1,9 millones de seguidores en Instagram. La que fuera pareja de Risto Mejide cuenta con el apoyo incondicional de la mayoría de ellos, pero también tiene que leer mensajes muy duros. Normalmente intenta no prestar atención a ellos, pero hay veces que le es imposible, ya que los mensajes son excesivamente duros. Hace unas horas ha compartido varios pantallazos de los mensajes que recibe por parte de un seguidor. Y tras leerlos, se ha ido a denunciarlo a la policía.

"Hija de la gran puta. Ya que no te tomas el tiempo de leer mis mensajes, imbécil. Desgraciada. Mira, ¿sabes qué? Que has buscado la fama en Risto Mejide y te has aprovechado de Risto, hija de puta. Me cago en tus muertos, cabrona de mierda. Y es que tú eres una mala persona y una hija de puta. Niñata de mierda. que solo sirves para follar con personajes públicos. Hija de la gran puta. Pero qué coño. Tú te has hecho famosa a consta de ser la mujer de Risto Mejide y de perseguirlo. Le has hecho mucho daño hija de puta. Me cago en tus putos hijos, tipeja de mierda. O desaparecer de Instagram o te hago desaparecer yo con una denuncia zorra", escribe este seguidor de una manera poco acertada.

La 'influencer' comparte los duros mensajes de un seguidor

Pero la cosa no queda ahí. Este seguidor no dudaba en comentar una nueva foto que compartía Laura Escanes sobre sus momentos en 'El Desafío'. Le escribía unas palabras de muy mal gusto e incluso se ha mostrado en alguna ocasión muy violento. Esto es lo que le ha llevado a la 'influencer' a tomar medidas legales para evitar cualquier susto, ya que los mensajes son amenazadores. Ella ha estallado de manera pública para que todos sus seguidores sepan por lo que tiene que pasar cada día: "Asco. Miedo que sigan pasando estas cosas. Qué asco y qué impotencia".

Aunque parecía que se iba a mantener en casa, centrada en sus compromisos profesionales y personales, Laura Escanes ha tomado la decisión a última hora de irse a la policía para denunciar. Ha tenido que esperar una cola hasta que ha entrado finalmente en el interior de las dependencias policiales: "Me hubiera gustado que este no fuese mi plan... pero ya está puesta la denuncia porque tranquila no me quedaba. Gracias por los mensajes", escribe agradecida después de recibir infinidad de mensajes apoyándola y aconsejándola que se vaya a la policía para poner una denuncia.

Toma la decisión de ir a denunciar a la policía

No ha querido añadir nada más, pero estamos seguros de que ha tomado la decisión de hacer públicos los mensajes y su decisión de denunciarlo para que todos sus haters sepan que no le tiembla el pulso a la hora de tomar medidas legales cuando se trata de proteger su vida y la de su hija. Laura Escanes ha recibido a lo largo de estos años mensajes duros, pero no ha sido hasta ahora cuando han sido realmente duros, tanto que hasta incluso le amenazan. En estos momentos recibe el apoyo de toda su familia, sus amigos y su chico, Álvaro de Luna, con el que está avanzando en su relación.

Laura Escanes lleva unos meses intensos en lo que se refiere a recibir críticas. Hace unas semanas estuvo en Maldivas junto a su novio y desde el paraíso recibió críticas y mensajes en los que sus seguidores le preguntaban que dónde estaba su hija, que llevaba ya tiempo sin verla. "¿Y tu hija? ¿Con quién la has dejado?", escribían. Laura Escanes no iba a contestar en un primer momento, pero estalló porque le parecía una pregunta fuera totalmente de lugar. "Ni debería dar explicaciones pero me hierve la sangre cada vez que leo comentario así porque jamás se le pregunta eso a un hombre", decía totalmente disgustada. "Mi hija tiene un padre y tenemos la maravillosa suerte de poder pasar el mismo tiempo con ella tanto él como yo. Custodia compartida lo llaman", terminaba diciendo.