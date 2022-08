«Yo supongo que como me veo todos los días no soy consciente de un cambio «brutal». Me veo sexy, sana y genial. Pero sí que lo noto en algunas cosas. Lo noto con las ganas de hacer deporte. Incluso en verano y de vacaciones he sacado tiempo para hacer alguna rutina (Esto hace años era impensable. Sobre todo es la sensación de después de entrenar. Poder decir lo he hecho. Antes buscaba mil excusas. Lo noto en mi cuerpo, (a pesar de que este mes he ganado algún kililllo) me veo mucho más tonificada, pero es más una sensación de sentirme yo más fuerte. Lo noto en la motivación y en el trabajo que hemos hecho en mi mente. Y lo noto cuando pienso que echo de menos ir a entrenar».