Laura Escanes cancela un acto tras sufrir "ansiedad y pánico": "He petado"

Laura Escanes está pasando por un momento complicado. La influencer se ve obligada a cancelar el último compromiso profesional al que iba a asistir tras sufrir ansiedad. "Lamentablemente hay cosas que no se eligen. La ansiedad y el pánico no se puede elegir. Si me seguís habréis visto que estos días he estado un poco ausente y esta semana he petado", escribe apenada por lo que está sucediendo. Ahora es momento de recuperarse después de estar pasando por unos meses estresantes: "Llevo 48 horas con ansiedad y mi cuerpo necesita parar. A veces intento llegar a todo y estas semanas han sido semanas muy intensas, de mucho trabajo y mucha tensión acumulada".

Este jueves 25 de mayo iba a asistir a un evento al que, finalmente, no ha podido acudir. "Por recomendación y decisión propia he decidido priorizar mi salud mental. Los que sufrís de ansiedad y ataques de pánico sabréis de qué os hablo. Hoy era imposible asistir", desvela. Agradece todos los mensajes que está recibiendo tras exponer esta presión. Aún así, no puede evitar pensar y "pedir perdón" por esto. "La presión sigue dentro de mí por no poder dar lo que otra gente espera incluso en mis peores momentos. El apoyo a la salud mental se demuestra en cosas como estas. Así que gracias a parte del equipo de la organización que lo ha entendió", concluye antes de desconectar de sus redes sociales.

Al parecer, la escritora llevaba un par de días encontrándose mal, pero ha procurado mantener a raya el estrés. En su afán por dar lo mejor de sí misma, como suele hacer en las redes sociales, la hemos visto compartir recientemente unas imágenes en las que se la podía ver utilizando un nebulizador portátil. Esta herramienta permite, a través de vapor, poder calentar la voz. "La situación actual para cuidar mi voz es esta", narraba poco antes de tener que renunciar a sus compromisos profesionales.

El próximo proyecto de Laura Escanes: presentar un reality en TV3

Tal y como se refleja en sus publicaciones, Laura Escanes atraviesa una etapa llena de proyectos profesionales. Es uno de los rostros más solicitados en muchas presentaciones y tiene numerosos acuerdos con marcas. Ella es consciente de todo lo que esto supone y, aún estando en un momento donde la ansiedad y el pánico le hacen parar, no suele abandonar los proyectos a los que dice 'sí'. "De hecho, he intentado dejar grabados todos mis compromisos profesionales con tiempo porque sabía que estaba llegando a mí límite", ha avisado para que sus seguidores no piensen que está activa en las redes los próximos días.

Hace tan solo unos días, por ejemplo, se conocía que daba el salto a la televisión fuera del universo online. TV3 la eligió para ser presentadora de su próximo reality de aventuras en pareja. La previsión inicial es estrenar esta "aventura extrema" en la plataforma de vídeo de la misma de cara al verano. Fue justo después de que regresara de Menorca del último viaje que ha hecho junto a su pareja Álvaro de Luna. En esta romántica escapada pudieron disfrutar de los atardeceres de la isla, de las calas más escondidas y del entorno que rodea a toda esta zona tan singular. "En mi lista de cosas favoritas: los atardeceres, las ostras y Á", le recordó a su acompañante. Siempre recordará esta escapada con gran cariño, tal como ya lo hace. No duda en gritar a los cuatro vientos lo enamorada que continúa y cómo se encuentra junto al cantante. Seguro pronto estará de nuevo con fuerzas para afrontar todo lo que ya tiene planeado.