Risto Mejide y Laura Escanes están viviendo su momento más dulce desde que llegara Roma a su vida. Ahora, planean ampliar la familia

Laura Escanes fue una de las primeras influencers de nuestro país y que además ha sabido reinventarse con el paso del tiempo. Si bien es cierto que al comienzo de su noviazgo, su relación con Risto Mejide fue de lo más comentada. La catalana prefirió mantenerse al margen. Una actitud que ha seguido tomando con el paso del tiempo. Sin embargo, es consciente de que se debe a su más de un millón y medio de seguidores y por ello revela algunos aspectos más íntimos de su vida, si así se lo piden. Laura Escanes, que desde que naciera su hija Roma ha revelado paso a paso cómo está viviendo su maternidad, ha hecho una ronda de ‘preguntas y respuestas’ de Instagram, donde ha hablado de sus planes de ampliar la familia.

A Laura Escanes le gustaría que Roma y un nuevo bebé se llevasen 4 años de diferencia como máximo

Desde que llegara al mundo Roma, Laura Escanes y Risto Mejide están viviendo su época más dulce. Ahora más si cabe, que han tomado la decisión de querer ampliar la familia con la mayor brevedad posible de tiempo. Lo ha revelado la propia influencer. Una de sus seguidoras le han preguntado si quiere tener otro bebé y cuánto le gustaría que se llevase con su hija Roma. Laura Escanes ha querido responder de manera sincera: «Sí me gustaría». Así de rotunda se ha mostrado la catalana al responder a la pregunta cuestión. A pesar de esto ha querido matizar que «la vida da muchas vueltas».

Junto a esta última respuesta ha querido revelar que no sabe si en un futuro cercano estará «pensando igual» que ahora. También ha confesado que le gustaría que se llevara unos cuatro años de diferencia su nuevo bebé con la pequeña Roma. Esta es la respuesta completa: «La pregunta más preguntada always (siempre). Sí me gustaría pero la vida da muchas vueltas y no sé si en un tiempo seguiré pensando igual. Unos cuatro años de diferencia como mucho, pero que sea lo que tenga que ser. Ahora no creo que fuera un buen momento, quiero estar al cien por cien. Un embarazo, parto y postparto es una revolución hormonal muy potente, y no sé cómo lo llevaría ahora mismo», ha confesado. Hay que recordar que la pequeña Roma ha cumplido 2 años.

El complicado estado anímico por el que ha pasado la influencer

Laura Escanes ha confesado que primero debe estar al cien por cien. Un estado anímico en el que momento no se encuentra. Laura Escanes este verano abandonó las redes sociales. Lo hizo agobiada, por lo que necesitaba parar y tomarse un descanso del universo 2.0. Tras varios años dedicada en cuerpo y alma al trabajo de influencer, la esposa de Risto Mejide se alejó de los medios para centrarse en sí misma, ya que consideró que es lo que debía hacer.