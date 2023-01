Laura Escanes aseguraba que no quería poner etiquetas a su relación con Álvaro de Luna. Meses después de que se descubriera su romance, la influencer y el cantante han pasado la Nochevieja con algunos amigos en una casa rural, un instante en el que han reflexionado acerca de cómo naturalizar su noviazgo. Ha sido este lunes cuando la joven ha utilizado sus redes sociales para publicar su primera imagen juntos, eso sí, en forma de vídeo y con una canción que la propia Laura entona mirando a sus seguidores.

Primero desde la cama con un look muy desenfadado y luego ataviada con un outfit mucho más festivo, Laura confirma con música de fondo lo ilusionada que está junto al artista. Y es que durante los pocos segundos que dura el post, ella y Álvaro de Luna se besan en la mejilla, gesto que confirma lo bien que se encuentran junto al otro. Acaramelados y cómplices demuestran que lo suyo va viento en popa, dando igual las críticas que pueda arrastrar su relación. Ambos están solteros y hasta ahora se están dejando llevar.

Laura Escanes canta en este vídeo que ya tiene miles de likes ‘Yonaguni’, tema de Bad Bunny, el cual hace un guiño al año que acaba de comenzar. «Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas. Si me das tu cuenta de banco, un millón de pesos. To’a la noche arrodillao’ a Dios le rezo pa’ que ante’ ‘e que se acabe el año tú me des un beso. Y empezar el 2023 bien cabrón», dice la letra.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LAURA ESCANES (@lauraescanes)

Laura y Álvaro ya estaban haciendo vida de pareja, pero evitaban al máximo que existiera una fotografía de ambos. Ella viajó incluso a México cuando él se encontraba allí de gira, pero no dio pistas al respecto hasta que SEMANA publicó las primeras fotografías de los dos en un restaurante junto a algunos amigos. Parece que en el nuevo año lejos de reprimirse, Laura y Álvaro apostarán por presumir de su amor, dándoles igual el qué dirán.

Cabe señalar que fue solo unas semanas después de anunciarse la separación de Risto y Laura cuando se confirmó que ella estaba de nuevo ilusionada. No quiso dar explicaciones sobre ello, pero Risto tomó la drástica decisión de dejar de seguirla en redes sociales tras ver las imágenes. Con este llamativo gesto demostró su enfado, el cual sigue manteniendo meses después. No se han devuelto el unfollow y cada uno ha seguido su camino, eso sí, remando en una misma dirección por la niña que tienen en común.

Risto empezaba mucho peor que su ex el año. El presentador de televisión se ha roto un dedo, fractura que se suma al mal dato de audiencia que han cosechado sus campanadas junto a Mariló Montero. Ni siquiera han logrado un 5%, lo que les aleja de forma considerable del 39% logrado por Cristina Pedroche y Chicote para la Sexta, siendo sin duda esta la cadena de televisión ganadora.