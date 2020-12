Semana ha hablado con la presentadora para conocer, entre otras cosas, cómo pasará las navidades y en que momento de su vida se encuentra

Para una gala tan especial, como es la de ‘Los Premios 40 Principales’, no podía faltar una buena maestra de ceremonias: Lara Álvarez. La periodista se encuentra viviendo uno de sus mejores profesionales. Su rol de presentadora en ‘La Casa fuerte’ está cosechando muchos éxitos y en breve comenzarán los preparativos para ‘Supervivientes 2021’, un programa, que como ella misma nos confiesa, le alegra especialmente, pues considera al equipo como parte de su familia. SEMANA ha hablado con la presentadora para conocer, entre otras cosas, cómo pasará las navidades y en qué momento de su vida se encuentra.

¿Cómo te encuentras?

Pues la verdad es que muy bien, muy feliz. Es un momento raro, respecto a toda la situación, pero profesionalmente no me puedo quejar. A mí el trabajo me da la vida y ahora estoy súper bien en ‘La Casa Fuerte’, también tengo varios proyectos publicitarios entre manos. Mi familia, gracias a Dios, está bien y estoy pletórica.

Has ampliado la familia.

¿Has visto a mi Lua? Solo tiene dos meses y medio. Está para comérsela. Llevo dos días con ella y estoy como loca. Todavía no se la he presentado a mis otros perros. Estoy esperando a que llegue la Navidad y que se encuentren porque Choco (su otro perrito) ya es prácticamente el mimado de mis padres. Podría afirmar que ya son de ellos (se ríe). De hecho, si quiero verle tengo que irme a Gijón. Tengo muchas ganas de que se conozcan.

¿Cómo estas viviendo tu primera experiencia como colaboradora de “La Casa Fuerte”?

Está siendo una locura. En cada programa tenemos algo diferente. Son tres galas a la semana y están siendo una locura. Han hecho una audición fantástica y con esta nueva cláusula de que podemos ir conociendo nuevos perfiles a medida que van expulsando a los concursantes, todo es mucho más interesante. Yo me lo estoy pasando increíble.

Una de las parejas más polémicas está siendo la formada por Isa Pantoja y Asraf, ¿qué te parece esta peculiar relación?

La verdad es que no me atrevería a opinar, lo que sí te podría contar, es lo que veo como telespectadora. Cada relación tiene sus códigos y sus historias, y presentarte a un reality con tu pareja es complicado. A Isa la información que le están dando de fuera la está desestabilizando y Asraf que por último está más sensible de lo habitual y le da mucho miedo separarse de Isa.

¿Te atreverías a darle un consejo a Isa Pantoja, después de todo lo que está ocurriendo entre ella y la madre?

Aquí no. Una relación entre una madre y una hija es algo sagrado en donde no te puedes meter. Lo único que sí que creo es que madre hay solo una. Para continuar con esa relación con tu madre o para cerrarla, hay que hacerlo tranquila, buscar los medios y buscar la manera de que las dos partes estén tranquilas y felices.

Mediaset ya le ha dado luz verde a ‘Supervivientes 2021’

¿Ya se ha confirmado? Es la primera noticia que tengo, ¡cuánto me alegro! Es una maravilla. Tengo muchos amigos en Honduras y ahora mismo están atravesando por un huracán. Son mi familia de allí y al final lo vives como algo tuyo. No sabes cómo me alegro de tu noticia. ¡Tres meses más de mi vida allí!

¿Cuántos años llevas viajando hacía allí?

Siete años … ¡Siete años ya! He crecido con ‘Supervivientes’…

¿Cómo vas a pasar estas navidades?

Pues en familia, si Dios quiere. Ahora la situación en Asturias está un poco complicada, pero espero pasarlas allí con mis padres, llevarles a Lua para que la conozcan. También tengo muchas ganas de ver a mi hermano y estar con él.