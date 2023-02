Es una mujer vital, gran amante de los animales y una apasionada de la televisión, pero Lara Álvarez también es una persona muy cercana que ha querido sincerarse durante un directo con sus seguidores en las redes. La presentadora no solo se ha pronunciado sobre el amor, también sobre la maternidad. Además, ha explicado las razones principales por las que decidió apartarse de 'Supervivientes'.

La asturiana no está enamorada actualmente. "No ha parecido en este momento de mi vida la persona. No renuncio a que aparezca, pero yo creo que el matiz es ese". Está abierta al amor pero atraviesa una etapa de reflexión en su vida en la que quiere afrontar nuevos retos. "Para poder construir primero uno tiene que mirar por sí mismo, mirar lo que necesita y lo que quiere. No esperar que otra persona te lo haga".

Lara Álvarez habla de la maternidad

La periodista ha afirmado que le gustan mucho los niños. Así que una de las preguntas inevitables que le ha hecho uno de sus seguidores es si quiere ser madre. "Estoy más cerca de responder que sí a que no. No me lo planteo como una necesidad urgente". La periodista, de 36 años, ha confesado que congeló óvulos en su momento. "Es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Chicas de mi edad, o no, es una de las mejores opciones y decisiones que he tomado. Si no tienes claro el concepto de la maternidad, el reloj biológico juega en contra y muchas veces el momento profesional que tiene cada uno, las aspiraciones o el ritmo de vida actual hacen que muchas nos metamos esa presión". Así que Lara Álvarez confiesa que actualmente tiene esa "oportunidad sin la sensación de prisa porque se acaba el tiempo. Para mí es una de las satisfacciones más grandes que me ha dado la vida. De verdad, no os limitéis, ni os cerréis".

Asimismo la periodista ha querido explicar el motivo principal por el que no viajará este año a Honduras para presentar una nueva edición de 'Supervivientes'. "Creo firmemente en la evolución, trabajo por la evolución y para mí hay ciclos de la vida y una vez que se completan hay que seguir adelante intentado hacer cosas nuevas, nuevos proyectos y nuevas expectativas. Son ocho años ya en 'Supervivientes' y hay un punto en el que cuando uno lo siente que tiene que hacer cosas nuevas, eso no se puede parar. Estoy en un momento de su vida donde la evolución es necesaria. Es un momento ilusionante y de cambios. Voy a echar mucho de menos 'Supervivientes', es un programa que ha marcado mi carrera profesional. Fue el lanzamiento al 'prime time' después de muchos años, al entretenimiento en un reality que es espectacular en todos los sentidos".