El escándalo de Alba Carrillo y Jorge Pérez ha hecho mucho ruido dentro y fuera de redes sociales. Son muchos los que han opinado acerca de esta polémica sobre la que cada día aparecen nuevos detalles, de hecho, los bandos están más que divididos. La última a la que la prensa ha preguntado es a Lara Álvarez, quien tiene un excelente recuerdo del colaborador de televisión tras coincidir en ‘Supervivientes‘ hace aproximadamente unos 3 años. Cabe recordar que ambos coincidieron en Honduras, en concreto, en la edición de 2020, meses en los que el ex guardia civil demostró ser una excelente persona a la presentadora. De él señala que en su caso remaba en la misma dirección del programa de televisión, pero ¿qué opina Lara de todo lo sucedido con Alba?, ¿perdonaría ella una infidelidad?

Vídeo: Europa Press

Con muchas preguntas e incógnitas sobre la mesa, Lara Álvarez ha vuelto a demostrar lo amable que es respondiendo a todas las preguntas que se le plantean. No duda en desvelar que hizo buenas migas con Jorge Pérez durante el reality, aunque su contacto no ha continuado después de la aventura selvática. «Lo que yo he visto de Jorge es que lo que tiene de guapo por fuera, cuando se ha desempeñado y se ha envuelto con el equipo ha sido una persona súper cercana, muy educada y a favor de concurso todo el rato», dice la comunicadora.

De este modo, Lara ha defendido lo que ella conoce de Jorge Pérez, aunque matiza que no le conoce fuera de la televisión por lo que hay ciertos detalles que se le escapan. Por esta razón se quiere mostrar cauta. Si bien procura no meterse en demasiados jardines, nadie duda que Jorge valorará estas palabras en el que, a buen seguro, será uno de sus peores momentos vitales. Desde el pasado 26 de noviembre tanto Jorge, su mujer y Alba Carrillo no han dejado de acaparar titulares, ya sea por lo sucedido durante y tras la fiesta o por la continuidad del matrimonio de Jorge Pérez y Alicia Peña.

Eso sí, cabe señalar que no solo le ha defendido ahora Lara Álvarez, sino también otros rostros conocidos como Ana Rosa Quintana o Joaquín Prat. Ambos comunicadores han criticado la actitud de Alba tras contar ciertos detalles de su noche junto a Jorge Pérez, con el que ha reconocido haber tenido relaciones sexuales. Jorge, por su parte, ha negado esta versión desde que salieran a la luz varios vídeos de él y Alba Carrillo en una sala de la capital con una actitud más que cariñosa. Si bien en un principio ambos negaron que hubiera pasado algo, poco tiempo después sus versiones empezaron a chocar.

Esta semana Alba Carrillo ha estallado contra Ana Rosa Quintana y su productora, Unicorn, quien por cierto organizó la celebración. Cansada porque se critique que esté dando ciertos detalles, la modelo ha utilizado sus redes sociales como altavoz de su enfado. «El cinismo y la hipocresía traspasa todo límite. Y para colmo a parte de chismosos, cuentan las cosas mal. ¿Dónde se grabaron las imágenes? ¿Quién autorizó su emisión? ¿Quiénes llevan rellenando programas y hablando de ello semanas? ¿Quién dice lo que es mucho o poco? ¿Quién permite que hable gente que ni estaba?», ha dicho la colaboradora.