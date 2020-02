10 ¿Has dejado de diseñar ropa?

Lo que he hecho es parar la marca. He leído titulares de “batacazo” que me han resultado dolorosos. La verdad que llevo con ‘Blue Palm’ parada desde septiembre. La web esta parada, no cerrada. Lo que he decidido de momento es parar, como dato te diré que hemos vendido todas las colecciones, tuvimos un cierre con un éxito brutal. Hicimos una liquidación al 70 por ciento y se vendió todo… Tengo mucho respeto a los medios de comunicación pero hay cosas con las que no se puede jugar, sobre todo cuando los datos son públicos y se pueden comprobar.