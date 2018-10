La faceta más desconocida de Lara Álvarez: cantante y bailarina

10 Cómo se mantiene en forma

La presentadora se mantiene en forma. Y nada mejor como el baile, que si además es tu pasión lo disfrutas por partida doble. Lara Álvarez nos ha sorprendido a través de las redes sociales con varios vídeos en los que aparece haciendo coreografías con Dani Miralles. Ademas tenemos que confesar que envidiamos cómo se mueve Lara al ritmo de los últimos éxitos.

Los comentarios no tardaron en llegar y Lara Álvarez recibió una cantidad de halagos por parte de sus seguidores, que ya suman más de un millón doscientos mil. “Pero hay algo que no sepas hacer”, “deberías de estar en ‘Tu cara me suena’ o “eres una mujer 10” son algunos de los comentarios que se pueden leer en su último vídeo.