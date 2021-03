Lara Álvarez da el salto a la música. Te contamos cuál va a ser su próximo proyecto, el cual está relacionado con Mediaset y podría lanzarla a los escenarios.

Lara Álvarez había mostrado en sus redes sociales su talento musical, sin embargo, pocos esperaban que se atreviera a dar el paso. La presentadora de televisión tiene una voz increíble, un motivo más que suficiente para que las altas esferas le hicieran una propuesta que no ha podido rechazar. Aunque ahora está centrada en la aventura selvática de ‘Supervivientes’, cuyo programa dará comienzo en solo unas semanas, lo cierto es que a la vuelta le espera un proyecto muy ilusionante: grabar su primera canción para Mediaset. La asturiana pondrá su voz a ‘Juntos’, un tema con el que la cadena apoyará a la Selección Española en la próxima Eurocopa de Fútbol.

Eso sí, no estará sola, sino que contará con los coros de otros rostros de Mediaset, quienes ayudarán a que este tema se convierta en uno de los temazos del año, según ha dicho ‘Hola’. De este modo, se cumple uno de sus sueños y es que han sido varias las ocasiones en las que Lara Álvarez se ha lanzado a cantar con grandes como Luis Fonsi. Aunque siempre lo ha hecho desde sus redes sociales, la joven se siente muy cómoda cantando frente a sus seguidores, los cuales se han convertido en sus fans. Si bien es cierto que en sus redes sociales no ha dado pista de ello, la comunicadora no para quieta y así lo demuestra ella misma en cada uno de sus posts.

Aún queda mucho para ver cuál es el resultado final de su canción, no obstante, hay muchos que confían en que se convierta en un éxito absoluto. Será el 11 de junio cuando comience a sonar con fuerza este tema musical, una faceta en la que ella se siente muy cómoda desde hace mucho tiempo. Cabe recordar que Lara Álvarez junto a otros compañeros interpretó ‘Amo a Laura’, una canción del año 2006 que sigue dando que hablar pase el tiempo que pase. A pesar de que este tema era tan solo parte de una campaña publicitaria, logró dar la vuelta al mundo y son muchos los que lo recuerdan.

Antes de hacer las maletas rumbo ‘Supervivientes’, Lara Álvarez podría tener de nuevo el corazón ocupado. Aunque lo intentó de nuevo con su expareja, Román Mosteiro, hay varias voces que apuntan a que podría estar de nuevo ilusionada con un joven que ejerce de instructor de surf. Se pudo ver a ambos con mucha complicidad mientras preparaban la promoción del reality, lo que hizo saltar todas las alarmas acerca de una nueva pareja de la presentadora. De momento, lo que está más que claro es que en el plano profesional la vida no puede sonreírle más.