La surrealista reaparición de Anabel Pantoja tras romper con Yulen Pereira

Anabel Pantoja ha pasado unos días en Sevilla para refugiarse en sus amigos y en su madre, Merchi, después de su ruptura con Yulen Pereira. Ha aprovechado la ocasión para estar con todos ellos y hacer planes que le ayudaran a desconectar. Sin embargo, todo lo bueno se acaba siempre y la que fuera colaboradora de 'Sálvame' ha tenido que volver a Madrid para retomar sus compromisos profesionales. A pesar de que ha intentado pasar desapercibida saliendo por otra puerta, Anabel ha sido pillada mientras hablaba por teléfono.

Anabel Pantoja reaparece y ofrece sus primeras declaraciones tras la ruptura

Vídeo: Europa Press

Llegaba a Madrid y aunque asegura que no va a decir nada, Anabel confirma que están siendo unos momentos muy difíciles en su vida: "Sí", declara rotunda. Al preguntarle qué ha ocurrido para que hayan roto su relación, responde: "Lo siento, es que no te voy a contestar", dice mientras intenta encontrar un taxi para irse a casa. El paseo finalmente es más largo de lo que ella esperaba y se muestra incómoda al ser perseguida en todo momento por la prensa.

"No voy a decirte nada, perdóname, de verdad, sinceramente", continúa diciendo ante la insistencia de la reportera. Eso sí, ha querido confesar, sin extenderse, que está siendo un día duro y por eso prefiere no hacer declaraciones: "Un día duro". Han sido unos días para disfrutar de la familia y sobre todo de su madre, que le ha preparado su comida favorita: "Me he comido hoy un puchero que flipas". Se trata de uno de los vídeos más surrealistas de Anabel Pantoja. ¡Dale al play y mira cómo ha sido su reaparición!

Yulen Pereira llevaba tiempo queriendo dejar a la sevillana

Desde que saltó la noticia de la ruptura con Yulen Pereira, Anabel Pantoja no ha parado de compartir publicaciones en las redes sociales. Apenas unas horas después de que saliese a la luz que ha puesto fin a su romance con el esgrimista, agradecía las muestras de apoyo recibidas. También ha tenido tiempo para lanzar un zasca a Melania Puntas, la nueva ilusión de su ex. Con una foto en bikini en la que mostraba su pudor sus curvas, así como sus medidas, la andaluza dejaba claro que ella no tiene medidas perfectas, propias de una modelo, pero se siente orgullosa de sus curvas. Curvas, por cierto, de las que ha hecho alarde la nueva pareja del deportista. Hasta el pasado fin de semana, la joven tenía un perfil privado en Instagram. Sin embargo, a raíz de conocerse su idilio con Yulen ha decidido abrir su cuenta al público.

Hasta el momento, ni Anabel ni Yulen se han mostrado muy por la labor de hacer declaraciones sobre los motivos que han provocado la ruptura. El pasado lunes, al joven se le pudo ver visiblemente cabreado mientras salía del domicilio de su madre, Arelys, en Madrid. Molesto, se quejaba: "No inventaros las cosas, por favor". Tal y como ha podido saber SEMANA, la decisión de dejar a Anabel era algo que ya tenía planeado desde hace tiempo y si no lo había llevado a cabo había sido única y exclusivamente por una única razón: no perjudicar el fichaje de su madre, Arelys, en ‘Supervivientes’. Poco después de aterrizar en España tras acompañar a su tía, Isabel Pantoja, en su gira por América, la andaluza se topó con que su chico había estado con otra mujer durante su ausencia.