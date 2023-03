Jessica Bueno y Jota Peleteiro firmaron un acuerdo de divorcio tras su ruptura, aunque ahora no vivan su mejor momento tampoco como exs. La sevillana vive junto a sus tres hijos en un piso de Bilbao que ella poco a poco va decorando y sintiendo como un verdadero hogar, pero del que todavía no ha hecho house tour. La hispalense está instalada en un inmueble de lujo en el que cuentan con espacio de sobra y que tiene muchísima luz, un lugar que ahora se está convirtiendo en su refugio para capear el temporal.

La joven ha ido enseñando parte de las estancias, entre otras, el dormitorio principal, la habitación de sus hijos o el salón, las cuales le tienen completamente enamorada debido a la amplitud y a la sencillez de su mobiliario, estancias que para ella son nuevas y que le han servido para empezar de cero. Suelo oscuro, paredes altas, grandísimos ventanales o muebles completamente funcionales son solo algunos de los detalles que la modelo ha tenido en cuenta para poner a punto su nueva casa.

Jessica no ha querido sobrecargar ningún rincón de esta casa en el centro de Bilbao, ciudad a la que no ha querido renunciar, a pesar de su separación con Jota Peleteiro. Está completamente enamorada del entorno y, por ello, puso todo su empeño en encontrar una casa para ella y su familia, un lugar que no le recordara a su exmarido. Empezar de cero en un punto neutro, una casa donde no solo desarrollarse como madre, también donde iniciar sus proyectos empresariales y estudiar todas las ofertas que llegan a su mesa. La sevillana puede presumir de que su empresa de eventos está empezando con buen pie, prueba de ello, que ya ha haya firmado varios contratos para ser ella la empresa organizadora.

Jessica ha optado no por una mansión, ni una casa independiente como era, por ejemplo, la casa en la que ella y Jota Peleteiro formaron un hogar. Esta vez ha elegido un piso en una buena zona, pero sencillo y sin grandes ornamentaciones. En él pocas veces faltan flores frescas y plantas a las que regar, así como los detalles en blanco, los cuales le aportan una grandísima paz mental. Su ruptura le supuso un gran varapalo y centró su ilusión en encontrar un inmueble e el que sentirse a gusto, en el que recomponer sus pedazos y pasar de página después de muchos años con el futbolista. “Hay un acuerdo de divorcio, que han firmado las dos partes. Me encargo de toda la vida de mis tres hijos, no hay diferencia entre ningún de ellos”, dijo Jota Peleteiro en el mes de enero. Entonces, recalcó que él siempre tendría cariño hacia Jessica, quien como él vive en el País Vasco, sin imaginar lo que acabaría sucediendo meses más tarde. Cabe recordar que este fin de semana estallaba la tensión entre ellos, en especial, de Jota hacia Jessica, contra quien cargaba públicamente. No te pierdas las fotos que hemos recopilado para que veas el interior de la casa de Jessica Bueno, un piso que le está ayudando a recomponerse.