La lucha de la periodista Pilar García de la Granja por su hijo

5 Puso rumbo a EE.UU.

Pero Pilar no se rindió. La colaboradora de ‘El Programa de Ana Ros’a (Telecinco) y de Carlos Herrera en Cope cogió a Pepe en brazos y se marchó a EEUU, donde hay una verdadera implicación de la Administración con las enfermedades raras, a las que conceden más y mejores recursos. Para empezar, hay centros educativos especiales dependientes del Estado con personal altamente cualificado. Pepe accedió a uno de esos centros. Sus profesores eran expertos en neuroeducación coordinados con sus neurólogos y los avances se hacían notar. “Aquello nos abrió un campo de esperanza. Aquí no hubiera sido posible. No existe nada que se parezca. Hay muy buenos profesionales, pero no están coordinados entre sí”, lamenta la periodista.