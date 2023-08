La llamada de los hijos de Miguel Bosé y Nacho Palau tras el asalto

Han sido días realmente duros para Miguel Bosé y para sus hijos, Diego y Tadeo, que el pasado viernes sufrieron un asalto en su casa del Rancho San Francisco, en la colonia San Bartolo Ameyalco en Ciudad de México. Junto a ellos estaban el personal de servicio y algún que otro miembro que se encarga de la seguridad del cantante. El propio cantante confirmana que "nos asaltaron. Nos tuvieron atados a mis hijos, al personal de la casa y a mí durante más de dos horas", explicaba.

Como no podía ser de otra manera, esta noticia cogía de sorpresa a Nacho Palau y a los hermanos de los pequeños, Ivo y Telmo, que están en España. Se pusieron en contacto nada más conocer lo ocurrido con Miguel Bosé. Pudieron hablar y verse a través de una videollamada, aunque no quisieron dar muchos detalles de lo ocurrido a los pequeños. Esta conexión ha permitido a los hermanos verse de nuevo tras el susto que dos de ellos han sufrido en México, tal y como informa 'El Español'.

Se pusieron en contacto a través de una videollamada

Esta llamada no se produjo de manera inmediata, ya que tardó en producirse por culpa de la "diferencia horaria" que hay entre México y España, como confirma el medio anteriormente citado. Pero cuando se llevó a cabo, Miguel Bosé quiso tranqulizar a Nacho Palau, que se enteró de la impactante noticia del asalto a través de la prensa.

Para Nacho Palau han sido unos días complicados también. Desde 'El programa de Ana Rosa' desvelaron cómo vivió esos momentos al enterarse de la noticia: "Me ha sorprendido, me ha dicho 'me he enterado por los medios, como vosotros'. Él lo disculpa, dice que puede ser por el cambio horario, que evidentemente a lo largo de la mañana se iba a poner en contacto con Miguel para conocer cómo se encuentran sus hijos", declaraba Isabel Rábago tras hablar con Palau.

Un asalto muy desagradable

Ha sido un durísimo varapalo del que el intérprete de ‘Amante bandido’ sigue recomponiéndose mientras van saliendo a la luz algunos detalles de la terrible situación que tuvo que atravesar junto a sus pequeños, entre los que están las instalaciones que, hasta ahora, eran seguras tanto para el artista como para sus más allegados. El propio Miguel Bosé quiso mandar un comunicado para aclarar lo ocurrido: "Queridos amigos. El viernes por la noche, un comando de 10 sujetos armados irrumpió en mi domicilio. Nos asaltaron. Nos tuvieron atados a mis hijos, al personal de la casa y a mí durante más de dos horas", comenzaba el texto que Miguel compartía en su cuenta oficial de Instagram, con cerca de un millón de seguidores.

"Se llevaron todo, coche incluido. Todo muy estudiado y milimetrado. Para hacerlo corto: estamos todos bien. Mis hijos se portaron como dos valientes. Admirables", continuaba el comunicado. "Fue todo muy tenso, delicado y desagradable. Esta es la única versión a la que debéis atender. Se está diciendo cosas que no son ciertas, como habitualmente algunos gustan".