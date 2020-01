1 Mila y Belén, cara a cara

Este jueves, Mila y Belén coincidieron en el plató de ‘Sálvame’ después de que la primera regresara a su puesto de trabajo y lo cierto es que la tensión parecía cortarse con un cuchillo. «Creo que Belén y yo tenemos una conversación pendiente. Tenemos que saber qué punto de amistad tenemos. Cuando un compañero entra en un ‘reality’, no analizamos su concurso como concursante, sino como compañero. No se analiza el concurso: analizamos al compañero y nos vienen cosas que no somos conscientes», dijo Mila.