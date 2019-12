Da igual los años y las circunstancias que pasen, Alejandro Sanz ya tiene un lugar privilegiado en la industria de la música y en el corazón de todos. El éxito que tiene y el amor que se le profesa es intangible. Y no es ni mucho menos casualidad. Durante sus más de 30 años de carrera ha tenido el privilegio de colaborar con artistas de medio mundo y ha hecho amigos en cada rincón del planeta.

Ha llovido mucho desde que en la década de los 80 comenzase a cantar bajo el seudónimo de Alejandro Magno y de aquel trabajo ‘Los Chulos son Pa’ Cuidarlos’. Era la antesala de ‘Viviendo deprisa’, el álbum que le catapultaría a la fama, en 1991. Desde entonces ha ido llenando escenarios en todas las ciudades imaginables hasta llegar a ‘#ElDisco’, su último título y con el que ha conseguido auparse a la primera posición de discos más vendidos de España.

El escuadrón de Alejandro Sanz

El madrileño ha cumplido 51 años hace escasas de 24 horas y las felicitaciones han sido cuantiosas y de calidad. Es lo que tiene ser tan querido. Alejandro Sanz ha recibido mensajes de algunos artistas muy conocidos. Una de las más cariñosas ha sido Niña Pastori, con quien ha cantado en varias ocasiones: «Qué bien me lo paso cantando contigo… qué feliz me siento sabiendo que estás cerca mía… que me gusta escucharte y aprender de ti. Felicidades Alejandro Sanz!!! Que seas muy feliz siempre y yo pueda verte! #TeQuieroInfinito”.

Sus casi 5 millones de seguidores en Instagram suponen un espaldarazo a esa cartera de amigos que le ha felicitado, solo superado en la música española por la imparable Rosalía.