5 Susana niega que vaya a vivir con Anabel

Esto ha sido interpretado por muchos como una forma de anunciar que se van a ir a vivir juntos, pero Susana Molina ha querido aclarar que no es así: “Tampoco me voy a ir a vivir con Anabel. Vivo con mi novio muy felizmente”, ha asegurado la ex gran hermana, que está saliendo con Gonzalo Montoya, al que conoció en su edición de ‘Gran Hermano’.