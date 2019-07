La complicada adolescencia de Mahi: Sufrió bullying por su forma de vestir

Mahi Masegosa, una de las concursante revelación de ‘Supervivientes 2019’, se sentó en ‘Sábado deluxe’ para hacer balance de su paso por el reality de aventuras de Telecinco. Además, la joven narró cómo fue su complicada adolescencia.

La joven, que pasó por la primera edición de ‘Maestros de la costura’, reveló que sufrió bullying en la adolescencia por sus excéntricos vestuarios. «Me llamaban la fashion. Me hacían un poco de mofa porque siempre vestía de rosa, pero no me gusta llamarlo bullying. Yo tenía una gorra rosa y, cuando iba por el pasillo, me daban en la visera. Lo pasé mal, de no tener amigos. Esa gente hace que el espíritu se haga más fuerte. Se reían de mí por la gorra y, al día siguiente, les doy las gracias, me la ponía con más seguridad todavía«, narró la joven.

De la misma forma, la concursante de ‘Supervivientes’ también ha explicado cómo se siente cada vez que se encuentra con esas personas: «Están calvos, viejos, gordos y feísimos. Les digo que están desmejorados y me da un regocijo».

